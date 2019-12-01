Как в декабре будет ходить в Одессе транспорт для людей с инвалидностью: график

В первый зимний месяц на 23 маршрута выйдут автобусы, предназначенные для перевозки лиц с инвалидностью.
График их движения в декабре обнародовали в гордепартаменте транспорта.
1. Маршрут №104, поселок Шевченко – улица Марсельская:
Отправление с поселка Шевченко: 07:20, 08:20, 09:20, 10:20, 11:20, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30;
Отправление с ул. Марсельской: 07:55, 08:55, 09:55, 10:55, 11:55, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:05, 20:00.
Телефон диспетчера маршрута: 756 – 70 – 28.
2. Маршрут №105а, ул. Холмистая – улица 7-я Пересыпская:
Отправление с ул. Холмистой: 08:00, 12:10, 16:50, 18:50;
Отправление с ул. 7-я Пересыпская: 08:15, 12:25, 17:05, 19:05.
Телефон диспетчера маршрута: 34 – 77 – 07.
3. Маршрут №117, Аэропорт «Центральный» – улица академика Воробьева:
Отправление от аэропорта: 06:40, 07:44, 08:20, 10:18, 12:00, 12:49, 13:40, 15:16, 16:20, 17:43, 18:00, 19:36;
Отправление с ул. Ак. Воробьева: 07:30, 08:31, 09:10, 11:07, 12:50, 13:37, 14:30, 16:05, 17:10, 18:31, 18:50, 20:22.
Телефоны диспетчеров маршрута: 721 – 27 – 87, 772 – 04 – 47.
4. Маршрут №121, проспект Небесной Сотни – улица академика Сахарова:
Отправление с проспекта Небесной Сотни: 06:24, 10:24, 14:14, 18:14;
Отправление с ул. Ак. Сахарова: 08:09, 12:09, 15:59, 19:59.
Телефон диспетчера маршрута: 067 – 146 – 88 – 58.
5. Маршрут №124, ул. Ильфа и Петрова – поселок Сахарный:
Отправление с ул. Ильфа и Петрова: 08:38, 11:58, 15:30, 19:14;
Оправление с пос. Сахарный: 09:18, 12:38, 16:10, 19:54.
Телефон диспетчера маршрута: 34 – 77 – 07.
6. Маршрут №130, «Таврия В Суворовский» – ул. Жуковского:
Отправление от «Таврия В Суворовский»: 06:50, 17:15;
Отправление с ул. Жуковского: 07:50, 18:15.
Телефон диспетчера маршрута: 756 – 70 – 28.
7. Маршрут №137, ул. Инглези – мост Пересыпь:
Отправление с ул. Инглези: 07:10, 10:33, 14:14, 17:44;
Отправление от моста Пересыпь: 08:47, 12:10, 15:51, 19:21.
Телефон диспетчера маршрута: 772 – 04 – 47.
8. Маршрут №145, ул. Высоцкого – ул. Левитата (жилмассив «Радужный»):
Отправление с ул. Высоцкого: 07:10, 08:10, 09:40, 10:40, 12:12, 13:12, 14:44, 15:44, 17:16, 18:16, 19:48;
Отправление с ул. Левитана (ж/м «Радужный»): 06:15, 07:15, 08:45, 09:45, 11:17, 12:17, 13:49, 14:49, 16:21, 17:21, 18:53.
Телефон диспетчеров маршрута: 772 – 04 – 47, 098 – 208 – 67 – 63.
9. Маршрут №148, ул. Архитекторская – проспект Александровский:
Отправление с ул. Архитекторской: 07:07, 08:41, 11:00, 13:14, 17:22, 18:56;
Отправление с просп. Александровский: 07:54, 09:28, 11:47, 14:01, 15:35, 18:09, 19:43.
Телефон диспетчера маршрута: 700-35-28.
10. Маршрут №149, ТЦ «Эпицентр» – проспект Александровский:
Отправление от ТЦ «Эпицентр» (просп. Небесной Сотни): 07:30, 09:50, 17:30;
Отправление с просп. Александровский: 08:42, 11:10, 18:50.
Номер телефона диспетчера маршрута: 098 – 208 – 67 – 63.
11. Маршрут №150, ул. академика Королева – проспект Александровский:
Отправление с ул. ак. Королева: 07:40, 12:07, 16:21;
Отправление с просп. Александровский: 08:26, 12:54, 17:08.
Телефон диспетчера маршрута: 34 – 77 – 07.
12. Маршрут №168, улица М. Говорова – магазин «Копейка»:
Отправление с ул. М. Говорова: 08:10, 10:00, 12:30, 13:30, 16:50, 17:00;
Отправление от магазина «Копейка»: 06:30, 09:50, 11:45, 14:10, 15:15, 18:30, 18:45.
Телефоны диспетчеров маршрута: 34 – 77 – 07, 721 – 27 – 87.
13. Маршрут №175, Мемориал 411-й батареи – «Аптека Гаевского»:
Отправление от Мемориала 411-й батареи: 06:29, 09:30, 12:10, 14:50, 17:50;
Отправление от «Аптеки Гаевского»: 07:40, 10:41, 13:21, 16:40, 19:20.
Телефоны диспетчеров маршрута: 098 – 84 – 81 – 700, 097 – 18 – 12 – 688.
14. Маршрут №185, Мемориал 411-й батареи – «Аптека Гаевского»:
Отправление от Мемориала 411-й батареи: 06:50, 09:25, 12:20, 15:10, 17:00;
Отправление от «Аптеки Гаевского»: 08:05, 10:42, 13:40, 16:30, 18:20.
Телефоны диспетчеров маршрута: 098 – 84 – 81 – 700, 097 – 18 – 12 – 688.
15. Маршрут №190, ул. Паустовского – Итальянский бульвар:
Отправление с ул. Паустовского: 06:02, 06:12, 08:02, 08:25, 10:02, 10:10, 12:02, 12:20, 14:02, 14:25, 16:02, 16:50, 19:05;
Отправление с Итальянского бульвара: 06:55, 07:05, 09:02, 09:20, 11:02, 11:10, 13:02, 13:15, 15:02, 15:25, 17:02, 17:45, 20:05.
Телефоны диспетчеров маршрута: 756 – 70 – 28, 716 – 11 – 28.
16. Маршрут №191, Мемориал 411-й батареи – Пересыпский мост:
Отправление от Мемориала 411-й батареи: 06:00, 07:28, 07:40, 10:46, 11:20, 13:00, 13:26, 15:40, 16:13, 17:20, 19:31, 22:11;
Отправление от Пересыпского моста: 05:48, 06:50, 08:30, 09:06, 12:10, 12:26, 13:50, 14:33, 16:30, 17:51, 18:10, 21:11.
Телефоны диспетчеров маршрута: 721-27-87, 716-11-28.
17. Маршрут №197, Мемориал 411-й батареи – Слободка (Онкодиспансер):
Отправление от Мемориала 411-й батареи: 07:00, 09:15, 15:10, 17:20;
Отправление со Слободки (от Онкодиспансера): 08:10, 10:25, 16:20, 18:30.
Телефон диспетчера маршрута: 34-77-07.
18. Маршрут №201, улица Н. Аркаса – железнодорожный вокзал:
Отправление с ул. Николая Аркаса: 06:30, 07:40, 08:50, 10:00, 11:10, 12:20, 13:30, 14:40, 15:50 17:00, 18:10, 19:20;
Отправление с ж/д вокзала: 06:30, 07:40, 08:50, 10:00, 11:10, 12:20, 13:30, 14:40, 15:50, 17:00, 18:10, 19:20.
Телефоны диспетчеров маршрута: 098 – 76 – 00 – 460, 728 – 42 – 71.
19. Маршрут №208, ул. Шишкина – ул. Промышленная:
Отправление ул. Шишкина: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30, 20:30;
Отправление ул. Промышленная: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00.
Телефоны диспетчеров маршрута: 067 – 49 – 10 – 252, 728 – 42 – 71.
20. Маршрут №210, жилмассив «Школьный» – ЦПВ «Мост» (ул. Приморская):
Отправление с ж/м «Школьный»: 08:00, 10:30, 13:00;
Отправление с ЦПВ Мост (ул. Приморская): 09:15, 11:45, 14:15.
Телефон диспетчера маршрута: 756 – 70 – 28.
21. Маршрут №221, Червоный хутор – Новый Рынок:
Отправление с Червоного хутора: 05:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00;
Отправление с Нового рынка: 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.
Телефон диспетчера маршрута: 798 – 83 – 67.
22. Маршрут №232а, ул. академика Вильямса – улица академика Заболотного:
Отправление с ул. ак. Вильямса: 08:15, 13:30, 17:30
Отправление с ул. ак. Заболотного: 06:35, 11:00, 15:40.
Телефон диспетчера маршрута: 756 – 70 – 28.
23. Маршрут №250, ул. Жолио-Кюри – ул. Преображенская:
Отправление с ул. Жолио-Кюри: 06:30, 08:40, 11:10, 13:30, 16:00;
Отправление с ул. Преображенской: 07:30, 09:40, 12:10, 14:30, 17:00.
Телефон диспетчера маршрута: 756 – 70 – 28.
Фото: ak.od.ua
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