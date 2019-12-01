Драйв с воздушным змеем и квест-приключения: как не заскучать зимой в Одессе

Зима в Одессе, как правило, отличается изобилием праздничных ярмарок, где можно от пуза напробоваться угощений на любой вкус. Если повезет – то еще и снежными забавами с покатушками на санках. Если снега нет, можно отправиться на каток – благо, их немало в городе. Есть, например, в Аркадии, во Дворце спорта, на улице Филатова, в парках Горького и Шевченко, на поселке Котовского, а недавно открыли еще и у театра музкомедии. Менее часа удовольствия стоит от 60 до 150 гривен. Некоторые просят около 400 гривен залога за коньки, другие предлагают скидку тем, кто прийдет с личной спортивной обувью. Если не боитесь синяков и разбитых коленок, вам туда. А есть развлечения и для тех, кто не любит кататься на коньках.

Готовимся покорять горы

Многих экстремалов зимой манят заснеженные горные вершины. Но покорить их не так просто, надо тренироваться. Можно начать с занятий в одесском альп-клубе. Там есть зал со специальными тренажерами, где готовят будущих скалолазов. А желающие могут испытать свои силы, взобравшись по скальному рельефу на стене.

Инструкторы в альп-клубе бывают каждый день, так что легко будет выбрать удобное время для занятий. Можно прийти на несколько тренировок или стать постоянным членом клуба, чтобы участвовать в экспедициях, выездах и соревнованиях. Для этого нужно оплатить 200 гривен взноса, а потом по 500 гривен платить каждый год.

Где: ул.Базарная, 84

Телефоны для справок: 048-725-69-13, 048-722-73-60, 067-378-04-31

Закаляемся с моржами

Смельчакам, которые не против искупаться в студеном море, стоит присоединиться к сообществу одесских моржей. В городе уже девять лет живет и процветает клуб любителей зимнего плавания.

Одесские моржи встречаются каждое воскресенье в 11.00. Точка сбора – у “Двух шаров” на пляже Ланжерон.

В клубе всегда рады новичкам. Всех угостят горячим чаем с печеньем и научат премудростям закаливания. К примеру, расскажут, что перед тем, как окунуться, нужно обязательно разогреть тело с помощью разминки.

Где: пляж Ланжерон

Телефон для справок: 097 313 2332

Ищем сокровища Индианы Джонс

Весело провести время можно, поучаствовав в квесте. В квест-комнатах подготовили много интересного. Туда можно отправиться одному, с детьми или компанией, чаще всего, небольшой, до шести человек.

Горожанам предлагают выбрать тему игры по душе. Можно, к примеру, поискать золотую пластинку легенды рока, как в заведении на улице Серова, 37. А можно попробовать разгадать теорию массонского заговора, как в игровом помещении на улице Пушкинской, 44. Или стать участником захватывающих похождений Индианы Джонс и отыскать сокровища в индийских горах, как в квест-комнате на улице Семинарской, 5А.

В общем, решайте сами – и вперед навстречу приключениям. Кстати, помимо ярких эмоций, при вас останутся еще и оригинальные фотографии в тематике мероприятия.

Цены на участие, в среднем, – от 400 до 700 гривен, в зависимости от продолжительности и количества участников. Игра, как правило, длится, час-полтора.

Смотрим на звезды, изучаем луну

Расслабиться и помечтать о чем-то приятном можно, наблюдая за звездами в астрономической обсерватории, что в парке имени Шевченко. Поближе увидеть небесные светила легко, заглянув в телескоп. К слову, это настоящий раритет, которому, между прочим, уже 150 лет.

Помимо звезд, можно рассмотреть в разных ракурсах луну. А в цифровом планетарии – увидеть звездное небо в 3D. Там же любознательным посетителям расскажут о космосе, планетах и о том, как с ними связан человек. Стоимость лекции – 40 гривен.

А к зимним праздникам в обсерватории откроют резиденцию Святого Николая – с играми и различными астрономическими фишками. Вход – 100 гривен с человека.

Кстати, совершить космическое путешествие одесситам также предлагают в Музее интересной науки, что на проспекте Шевченко, 4Е. На сеанс, длительностью в 25 минут, можно попасть каждый час. За билет просят 40 гривен. Помимо этого, еще нужно доплатить за то, чтобы зайти в музей – 180 гривен взрослому, 120 студенту и 90 – за ребенка.

По снегу – под парашютом

Тем, кому не хватает драйва и адреналина, стоит попробовать сноукайтинг. Оказывается, на доске под парашютом, можно прокатиться и зимой. К примеру, проехаться по заснеженному пляжу. Можно также разогнаться хорошенько на пустыре за городом или на его окраине.

Лучше всего подождать, пока Одессу заштормит, чтобы поймать попутный ветер. Если есть доска и снаряжение, можно кататься и самому. Или позаниматься с инструктором, который подскажет, как обуздать воздушного змея.

В Одессе новичкам предлагают пройти курс обучения. Он может длиться от 10 до 16 часов – все зависит от уровня подготовки ученика. За 350 долларов можно позаниматься по два часа в сутки с тренером индивидуально. Можно взять уроки в тандеме, тренировка для двоих – на 50 долларов дешевле. Но напарника придется найти самому.

Где: ул. Николаевская дорога, 140

Телефон для справок: 066-766-36-95

Автор – Яся Шиловская

Фото: questfinder.ru, соцсети

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