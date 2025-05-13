Еврейский писатель и драматург Шолом-Алейхем родился в 1859 году в городе Переяславе под Полтавой. Его настоящее имя — Соломон Рабинович, а псевдонимом Шолом-Алейхем он подписывал свои литературные произведения. С идиша Шолом-Алейхем переводится как «мир вам», это традиционное еврейское приветствие.

Детство будущий писатель провел в селе Вороньково Киевской области. В 15 лет Шолом-Алейхем прочитал «Робинзона Крузо». Вдохновленный романом, он написал собственную версию повести и решил стать писателем.

После окончания школы Шолом-Алейхем учил дочь богатого еврейского предпринимателя. Они полюбили друг друга, но отец не хотел выдавать дочь за бедного репетитора и выгнал юношу. Только через шесть лет они смогли пожениться. За свою жизнь Шолом-Алейхем сменил много профессий. Он начинал репетитором, а затем в Одессе стал играть на бирже. Однако наследство жены и биржевые спекуляции не принесли ему богатства.

Писатель много делал для просвещения народа, издавал альманах на идише, помогал молодым авторам, выплачивая им большие гонорары. Кроме того, Шолом-Алейхем помогал журналам, печатавшим художественные произведения на идише. А позже он и сам стал известным автором стихотворных и прозаических произведений на идише и вскоре приобрел славу писателя с мировым именем.

В течение 12 лет писатель жил в Одессе, а затем два года — в Киеве. После погромов 1905 года он уехал в Швейцарию, а затем в Германию. С началом Первой мировой войны как русский подданный он был выслан из Германии и перебрался в Нью-Йорк.

Умер Шолом-Алейхем от туберкулеза 13 мая 1916 года и был похоронен на Старом кладбище в Квинсе. На его похороны пришло около ста тысяч человек.

Почему переименовали улицу Льва Толстого?

Лев Толстой был просветителем и религиозным мыслителем, которого четыре раза номинировали на Нобелевскую премию по литературе. Он повлиял на эволюцию европейского гуманизма, а его пьесы ставили на театральных сценах по всему миру. Однако, несмотря на гуманистические взгляды и негативное отношение к имперской политике, Лев Толстой все же остается писателем другой страны. Он ничего не писал об Украине и Одессе, не бывал здесь, и поэтому назвать улицу в самом центре города его именем было не очень удачной идеей советской власти.

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