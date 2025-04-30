Об этом пишет ОО «Деколонизация. Украина».

К сообщению представители организации добавили скрин публикации российского СМИ, которое цитирует Барского из видео, которое распространяется по соцсетям.

В ОО «Деколонизация. Украина» отмечают, что “Маски” — принципиально русскоязычный театр и придерживается “русскокультурной позиции”.

“Директор одесского театра «Маски» Борис Барский стал звездой российских СМИ, из-за обращения к Зеленскому о сохранении памятника Пушкину в Одессе. Может уже пора этим господином заняться СБУ?”, — пишут активисты.

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Ситуацию также прокомментировал руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

«Борис Барский не отбивает совсем «дупля», что действующий президент Украины не решает вопрос с Пушкиным в Одессе. И какие руки он должен забрать от трубадура империи? Объясните этому хохмачу и подписанту клеветы на Украину в ЮНЕСКО, что есть Законы Украины, которые действуют благодаря воле украинского народа, который обязал органы государственной власти (законодателей, исполнителей и судей) избавиться от имперской лжи вместе с их символами. И этого никто уже не изменит. Борис — вы невежда», — отметил чиновник.

Напомним, в Одессе не утихают страсти по поводу деколонизации. Освободив город от памятников Екатерине и Суворову, власти решили, что пора и памятник Пушкину из городского пространства удалить.

Инициатива демонтажа памятника Пушкину в Одессе, по словам председателя Одесской ОВА Олега Кипера, принадлежит центральным органам власти. Ныне монумент поэту — так же как и памятник Воронцову на Соборной площади, — исключен Кабинетом министров Украины из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения. А это означает, считает Кипер, что под охраной ЮНЕСКО они не находятся.

Однако главный вопрос в том, что думают сами одесситы.











