Благодаря нововведению, владельцы животных могут создать личный онлайн-кабинет, в котором хранятся данные о питомце и хозяине. Это позволяет вносить изменения в профиль, актуализировать информацию, а также облегчает поиск животных в случае их исчезновения.

В рамках сервиса используются жетоны с QR-кодами, по которым можно быстро определить владельца животного. Кроме того, система учитывает внешние приметы питомцев, которые добавляются в онлайн-профиль и автоматически отображаются на платформе адопции.

Желающие зарегистрировать животное могут обратиться по адресу: г. Одесса, ул. Атамана Головатого, 32. Дополнительную информацию можно получить по телефону (048) 798 82 84. График работы предприятия — с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00.

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