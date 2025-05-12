Родильный дом — это уникальное место, полное радости, положительных эмоций и искренних улыбок. Здесь реализуются надежды родителей, и именно здесь первый детский крик является признаком исполнения заветного желания — появления сыночка или дочки. Иногда малыш решает появиться на свет преждевременно, тогда медицинские работники выполняют еще одну важнейшую задачу — выхаживание младенцев. И в этом врачам не обойтись без заботливых рук медицинских сестер.

«Наши медицинские сестры — это ангелы»

С лица Ирины Юрьевны Русовой уже несколько дней не сходит счастливая улыбка: маленький сыночек Егор пока в реанимационном отделении, но уверенно набирает вес. Значит, и выписка не за горами.

— Я очень боялась, потому что имею негативный опыт, связанный с первыми родами в другом городе. Нынешняя беременность часто была под угрозой, поэтому переживали мы ужасно, — вспоминает события последних месяцев Ирина, — Но с первого дня, когда я попала в этот роддом, я «зайчик», «солнышко», и эти постоянные установки «все будет хорошо» сделали свое дело, — я успокоилась, и все прошло замечательно. Но Егорчик родился маленьким и слабым, врачи и медсестрички яростно за него боролись. Они просто ангелы, у них столько любви к детишкам! Вообще-то команда меняется каждые сутки, но это даже незаметно, настолько в роддоме слаженный коллектив. Особенно хочу поблагодарить Наталью Михайловну — медицинскую сестру отделения интенсивной терапии новорожденных Одесского родильного дома №1. Глядя, как профессионально и бережно она выхаживает сыночка, заботится о нем, я спокойна.

Ірина Русова з сином і медсестрою

«Ни одна другая работа не принесла бы мне столько радости!»

Таких слов глубокой благодарности Наталья Михайловна Омельченко за 36 лет работы в роддоме слышала множество.

— Окончив медицинское училище в 1989 году, я пришла сюда, в отделение интенсивной терапии и… осталась, — вспоминает Наталья Михайловна. — У меня ни разу не возникало мысли сменить работу. Знаете, в нашем деле случайные люди долго не задерживаются. У тебя либо есть призвание, любовь к детям, либо нет. Конечно, без профессионализма и внимательности также не обойтись.

По словам медсестры, она должна 24 часа видеть и понимать, что происходит с ребенком: как он дышит, как ест, как подергивает ручками и ножками.

— Совокупность этих моментов очень важна, — рассказывает о своих профессиональных обязанностях Наталья Михайловна, — Еще мы боремся за грудное вскармливание — используем методику «кенгуру». У нас есть специальное кресло, на котором мамочкам выкладывается на грудь преждевременно рожденный или малыш с малым весом. Выкладываем даже тех младенцев, которые зависят от кислорода или интубированы. Такой контакт очень важен — так ребенок чувствует тепло и запах матери, получает ее микрофлору, а у мамы улучшается лактация и хорошо вырабатывается молоко. Вообще нюансов в нашей работе очень много, обо всем и не расскажешь. Вот, например, все мы здесь еще и психологи — каждую мамочку надо успокоить, найти к ней индивидуальный подход.

— А что труднее, заботиться о ребенке или успокоить маму?

— Так сразу и не скажешь. Знаете, мамочки до рождения младенцев несли ответственность только за себя, а теперь за двоих — это новое состояние, а опыта еще нет. А когда малыш недоношенный, они волнуются, очень переживают. Поэтому объясняю мамам, что новый день будет приносить новые положительные моменты: малыш будет дышать лучше, есть больше. Кого-то надо просто обнять, объяснить, что будет нелегко, но эти трудности временные, надо набраться сил. Трудно, ведь большего волнения для матери нет, чем когда ребенок слабый. Но потом у малыша щечки появляются и наступает счастливая выписка — здесь все мы и радуемся, и плачем, — такого позитива вам ни одна профессия не подарит! Ты настолько этим вдохновляешься, и хочется делать и дальше все, чтобы видеть счастливых мам и здоровых детишек!

— Какие роды вы запомнили больше всего?

— В 2002-м мы выхаживали сразу четырех девочек — это была уникальная в истории нашего медицинского учреждения многоплодная беременность!

«Медицинские сестры — наши глаза, руки и уши»

Врач, безусловно, и помогает появиться ребенку на свет, и оперирует, и спасает — но сделать это полноценно без помощи медицинской сестры невозможно, — убежден Владислав Валентинович Луцюк, заведующий детским отделением и постнатальным уходом.

— Врач, например, в реанимационном отделении не находится 24/7, поэтому мониторинг за состоянием пациентов полностью на медицинской сестре. В случае ургентной ситуации она оказывает помощь и сообщает врачу, чтобы исправить ситуацию. Вовремя отреагировать на малейшие изменения в состоянии пациента — это огромная ответственность, которая по силам нашим сестричкам.

Владислав Луцюк

«Главное — понимать женщин»

Постнатальный уход за ребенком (уход в первые месяцы после рождения) — именно этому учит мамочек Александра Викторовна Узька, медицинская сестра отделения интенсивной терапии новорожденных Одесского роддома №1.

Как держать ребенка, как кормить, мыть, оказывать, в случае необходимости, домедицинскую помощь — всеми своими знаниями и навыками она делиться с мамочками.

— Это очень важно для правильного развития малыша, особенно если ребенок первый, — рассказывает Александра. — Иногда мама просто боится, не знает, с какой стороны к младенцу подойти. Поэтому моя задача — научить, успокоить и придать уверенности.

Сейчас, по словам Александры, самое сложное в работе — отсутствие мира и тревоги.

— Мамочкам и так нелегко, а тут еще и воздушные тревоги. Во время каждой сирены мы спускаемся в сертифицированное укрытие — там могут находиться все мамы и младенцы: и под аппаратами, и роженицы, которым трудно передвигаться. Однако, несмотря на безопасность, — это дополнительный стресс.

Медперсонал поддерживает женщин в такие моменты, как может.

— Улыбкой, добрым словом, юмором, объятиями. Делаю все, чтобы их успокоить.

— Получается?

Олександра Узька

— Да! И это просто дарит крылья! Вот пришла сегодня на работу — а мне девушки говорят: «Как хорошо, что вы есть!» — а когда ухожу: «Спасибо, что вы были сегодня с нами!». Вот вы спрашивали, почему мы, медсестры, такие улыбчивые, а как можно не улыбаться? Новая жизнь, женские глаза, наполненные слезами радости, — это побеждает любые жизненные трудности, даже ужасы войны!

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