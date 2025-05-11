Сибирский город и румынская оппозиция против Украины

Была в Киевском районе Одессы улица, названная в честь города Омск в эрэфии. Это город – миллионер в Сибири, крупный транспортный узел. Расположены там и предприятия машиностроения, нефтехимии и аэрокосмической индустрии. Интересно все это, да вот беда: нет у нас пока что ни дронов, ни ракет, которые за 3 тысячи километров могли бы передать от Украины горячий привет тамошним обитателям и «подрихтовать» эти законные цели. Ну на нет и суда нет – вот уже и улицы Омской в Одессе нет. Называется она теперь – Василия Барладяну.

Кто же он? Василий Владимирович Барладяну – украинский историк искусства, поэт, журналист и общественный деятель, политзаключенный во времена СССР (1977-1983).

Родился на территории Транснистрии в 1942 году. Для понимания: губернаторство Транснистрия – административно-территориальная единица, образованная румынскими властями на территории части оккупированных Винницкой, Одесской, Николаевской областей УССР и левобережной части Молдавской ССР в годы Второй мировой войны.

По этой теме, кстати, и начало в марте 2023 года пованивать лидером румынской ультраправой партии S.O.S. Дианой Шошоаке, которая представила законопроект с требованием «денонсации договора о добрососедстве и сотрудничестве между Румынией и Украиной».

Больная на голову: она потребовала, чтобы Румыния аннексировала украинские территории, которые когда-то были частью Румынии. Среди них она назвала Северную Буковину, Герцу, Буджак (Болград, Измаил), исторический Марамуреш (в настоящее время это Хустский, Межгорский, Тячевский и Раховский районы Закарпатской области Украины) и остров Змеиный. «Закусывать надо!», – как сказал герой популярной кинокомедии про Ивана Васильевича.

Писатель, ученый, преподаватель

Дедом Василия Барладяну был генерал-хорунжий Армии УНР Андрей Гулый-Гуленко. Когда Василию было 3 года, советские спецслужбы похитили его отца, приговорили к каторге, где он и пропал на урановых рудниках. В 1964 году Барладяну окончил Одесскую школу военкорров, в 1970 году – филфак Одесского университета.

Также обучался в Бухарестском и Софийском университетах, заведовал кабинетом искусствоведения в Одесском университете, преподавал историю мирового и украинского искусств, классическую европейскую литературу, этику и эстетику в Одесском институте инженеров морского флота.

Исследовал украинское народное и профессиональное искусство, средневековые литературно-художественные и религиозные связи Украины с Болгарией, Сербией, Грецией, Италией и румынскими землями. Кстати, язык его произведений – украинский, русский, румынский, немецкий, английский, французский.

Он автор свыше тысячи научных, научно-публицистических трудов на этих языках. Под псевдонимом Барладяну писал для самиздата статьи по истории национального вопроса в Российской империи и в СССР, поддерживал связи со многими диссидентами.

Вины не признал: два тюремных срока, карцер и голодовки

Регулярные преследования стартовали в 1972 году. КГБ в 1974 году его обвинил в украинском национализме. Исключили из партии, уволили с работы в Одесском университете, а также из Музея народной архитектуры и быта в Киеве. В 1976 году Барладяну устроился старшим научным сотрудником Одесского музея западного и восточного искусства. Научные статьи публиковал под фамилиями друзей.

16 июня того же года в его квартире провели обыск, изъяли сборник стихов «Шей, жена, скорее знамя», автобиографическую повесть «Компромисса не будет», ряд статей о ситуации в Украине.

В 1976 году Барладяну передал в Украинскую Хельсинкскую группу копию своего заявления на имя прокурора Одесской области с протестом против преследований по национальным мотивам, а также статью «К людям доброй воли».

2 марта 1977 года был арестован Одесской прокуратурой, объявил бессрочную голодовку, которую по просьбе родных прекратил после суда, в июне 1977 года. Ему «впаяли» 3 года лагерей общего режима («клевета на советский государственный и общественный строй»).

Барладяну не признал себя виновным. Срок отбывал в Ривненской области, в каменном карьере. Полгода провел в карцере – за то, что «не стал на путь исправления». Не раз объявлял голодовку: суммарно за 3 года голодал 13 месяцев и 17 суток.

В заключении создал сборник стихов «Между человечеством и одиночеством», два цикла рассказов и несколько статей с разоблачением советского режима. Они вышли в Париже в 1979 году.

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За три дня до окончания срока Барладяну отправили в Ривненский СИЗО, там сфабриковали новое дело, и он был осужден в августе 1980 года по той же статье еще на три года. Освободился в феврале 1983 года, устроился в Одессе электромонтером.

Написал повесть «В дороге к матери», историческую драму «Овидий», сборник стихов «К Оксане», а также несколько статей по истории украинской культуры.

Василий Барладяну победил советскую систему

В 1987 году вместе с другими известными политзаключенными, в том числе Степаном Хмарой и Вячеславом Черноволом создал Украинскую инициативную группу за освобождение узников совести. В 1990 году Барладяну побывал в Канаде и США с лекциями о политической ситуации в Украине.

В Торонто вышли сборники его эссе «У ворот государства» и «Еще раз о плене». Опубликовал десятки статей в прессе по политическим вопросам: «Пятая колонна», «Как развязать молдавский узел», «Как разрубить крымский узел», «История московского бандитизма» и др. В 1992 году он вернулся к преподавательской работе в Одесском университете, в 1994 году читал лекции в Духовной Академии УПЦ КП.

Умер Василий Барладяну в Одессе в 2010 году. Полагаю, что орден «За заслуги» от Украины и название улицы в его родной украинской Одессе – заслуженные награды.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса