Мероприятие пройдет по инициативе городской организации «Донор Одессы».

Сдать кровь в вышиванке можно будет 15 мая с 9:00 до 11:30 часов в отделении трансфузиологии городской больницы №11 по улице В. Нестеренко (Академика Воробьева), 5.

Донаторов будут ждать подарки и фотографии профессионального фотографа.

Перед сдачей крови организаторы просят убедиться в отсутствии абсолютных или временных противопоказаний к донорству.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета