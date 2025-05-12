В мэрии напомнили, что украинский баскетбол дал пропуск в страну славы не одному спортсмену, которого с уважением вспоминают болельщики, однако центровой Александр Белостенный отличается от других. Он не играл в самой престижной лиге мира – НБА, но свою долю популярности все же получил, оставаясь наиболее титулованным отечественным баскетболистом.

Будущий спортсмен вырос на одесской Молдаванке и, будучи мальчишкой, как и его сверстники, играл в футбол на местном пустыре, плавал в озере Дюковского парка, рыбачил, дебоширил, радовался жизни и ничем не отличался от сверстников кроме своего роста.

Старший брат Владимир привел девятилетнего Сашу в баскетбольную секцию детской спортивной школы. Там под руководством тренера Валентина Соснина и делал первые «прыжки» легендарный в будущем центровой.

Еще 17-летним юношей воспитанник одесской баскетбольной школы Александр Белостенный попал в киевский баскетбольный клуб «Будивельник», и уже с конца 1970-х Белостенный стал и одним из основных игроков сборной.

Расцвет карьеры знаменитого игрока пришелся на конец 1980-х – в 1988 году он стал чемпионом Олимпиады в Сеуле, а через год помог «Будивельнику» завоевать первое в истории клуба золото чемпионата СССР.

Среди многочисленных трофеев знаменитого «центрового» звания олимпийского чемпиона, чемпиона мира, чемпиона Европы (трижды), чемпиона СССР (дважды) и обладателя Кубка Испании.

Последние годы жизни Александр Белостенный провел в Германии, где после нескольких лет игры в составе «Трира» успешно занимался ресторанным бизнесом.

Выдающийся баскетболист ушел из жизни в 52 года от рака легких.

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