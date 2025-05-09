Вопрос развития сахарного экспорта обсуждался во время недавнего совещания в министерстве при участии первого заместителя министра Тараса Высоцкого. На встрече было отмечено, что экспорт сахара определен как одно из стратегических направлений государственной аграрной политики. Стабильный внешний спрос на украинский сахар, по словам участников совещания, создает благоприятные условия для расширения внутреннего производства.

Одесская область, как один из южных регионов, имеет ряд преимуществ для развития сахарного производства. Среди них — близость к морским портам, что упрощает логистику экспорта, наличие возможностей для орошения земель и накопленный опыт выращивания технических культур.

В министерстве выразили мнение, что при условии развития кооперации между производителями и совершенствования процессов переработки, Одесский регион имеет потенциал стать весомой частью новой волны развития сахарного производства в Украине. Это может способствовать экономическому росту региона и укреплению позиций Украины на мировом рынке сахара.

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