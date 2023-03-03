В Одессе переименуют два района и 200 улиц: новые названия

Информацией о том, какие одесские улицы изменят свои названий в первую очередь, поделися Александр Бабич, член историко-топонимической комиссии, историк и краевед.

В Одессе появятся Пересыпский и Хаджибеевский районы

В ближайших планах городских властей Одессы переименовать около двухсот улиц, два района и еще ряд топонимических названий. Но сделают это не скопом, а поэтапно.

Например на заседание историко-топонимической комиссии, которое прошло 2 марта, было вынесено 94 вопроса, но не все из них члены успели рассмотреть.

Позвольте мне напомнить вам, что их решения являются консультативными. Решение принимается сессией.

Главной новостью в этот день стали рекомендации комиссии по переименованию двух из четырех одесских районов.

По итогам заседания было решено:

Суворовский район стоит переименовать в Пересыпский. Также рассматривались такие варианты: Лиманский и Николаевский.

Малиновский в Хаджибеевский. Для Малиновского также были варианты: Степовой и Молдаванский.

Александр Бабич отметил, что вариант “Хаджибеевский” хорош тем, что приносит на карту города первое название название нашего города, на месте которого потом построили Одессу. Это также разрушает российский миф, что город был основан российской империей.

Какие улицы переименуют первыми

Новые имена. Пытался вернуть исторический или найти новые варианты () посетителей, виноградные сорта, те имена, которые связаны с этими местами …:

Тупик Байкал — Калиновая;

Ватутина — Костецкая;

Вишневского — Анатры;

Декабристов — Минаевская;

Елизаветинская — Университетская;

Космодемьянской — Мускатная (сорт винограда);

Космодемьянская — Алиберне (сорт винограда);

Ушакова — Рислингам (сорт винограда);

Краснослободской — Гетмана Петра Дорошенко;

Кристаловского — композитора Бортнянского;

Курганская — Кургановская (в честь курганов, а не Кургана);

Ляпидевского — Ралли (сорт винограда);

Нахимова — Барятинский переулок;

Некрасова — Отоневский переулок;

Ляпунова — Ляпуновых (их в нашей истории были два брата, и оба — профессоры);

Скворцова — Мальовныча;

Смоленская — Леонида Смоленского;

Аллея Суворова в парке Шевченко — Аллея Капитанов;

Александровская Аллея — Аллея искусств;

Площадь перед театром Музкомедии — площадь Белой Акации.

Парк Победы будет иметь аллеи, посвященные различным родам войск Украины, а также иметь аллеи Национальной полиции, Национальной гвардии, Добровольцев и т. д.

“И он будет о нашей победе, хотя мы не будет отдавать россиянам и победу над нацизмом”, — говорит Александр Бабич.

Улицы, которые переименуют, но новых названий для них еще нет. Их список ниже.

Комиссия приняла решение переименовать:

улицу Вильямса;

улицу Комарова;

улицу Кренкеля;

улицу Леваневского;

улицу Ляпидевского;

улицу Молокова;

Парк Горького;

Парк Космонавтов.

А также множества переулков: Слепнева, Ванцетти, Гастелло, Дежнева, Мичурина и др.

Отвергнутые варианты переименований

Были отклонены отклонены предложения по переименованию Потемкинской лестницы и Екатерининских улицы и площади. В последнем случае комиссия подождет окончания конкурса на лучший проект реконструкции и благоустройства площади.

Также комиссия отказалась от предложений о переименовании 16 Суворовских улиц в Суворовском районе в честь князей древней Руси. Комиссия посчитала, что они не имеют отношения к истории Одессы.

Еще не приняли предложение изменить историческое название Привокзального переулка на Пожарных-спасателей (но для этих героев найдут другую улицу).

Александр Бабич в завершении отметил, что комиссия работает очень продуктивно и не принимает быстрых и непонятных решений.

По мере переименования улиц в Одессе, наше издание будет обязательно знакомить своих читателей, что означают новые названия.

Напомним, что такое большое число переименований в Одессе связано с тем, что город активно избавляются от следов российского имперского, коммунистического и колониального прошлого, которыми просто переполнена городская среда.

Ранее “Одесская Жизнь” подробно рассказывала, какие принципы и правила лежат в основе выбора названий для переименованных и новых одесских улиц.