На Привозе все «по-чеснаку»? Впечатления херсонца от одесского рынка

Или, если уйти от жаргона: ”все по-честному?” Такой вывод можно сделать исходя из того, что здесь на множестве ценников присутствует «гарантийное обязательство» — в виде картонки с надписью «ТОЧНЫЙ ВЕС». Но можно ли ему верить? Пройдемся гостем по “Привозу”.

Привоз советский и Привоз нынешний

Есть такие и на чесноке. Очутившись в качестве беженца в Одессе в конце декабря прошлого года и будучи откомандированным женой на Привоз, я припомнил этот рынок из своей прошлой жизни (1971-1976 гг- учеба в институте связи).

Жил я тогда в конце ул.Чкалова (ныне Большая Арнаутская), Привоз — рядышком, и я туда захаживал. Впечатление с той поры осталось такое: возле некоторых продавцов должна была наличествовать картонка со словами: «ЛохА не кинуть- себя не уважать». Обвешивали мастерски! Причем, зачастую, это происходило в непосредственной близости от так называемой наглядной агитации — плакатов с надписью «Кому достался больший вес — судебный выявит процесс».

Проверочные весы не выдержали проверки

Потому-то и решил я в свое второе «явление» на Привозе проверить вес покупки. Найдя контрольные «весы», я понял всю бессмысленность своей затеи. Дело в том, что первая запись в моей трудовой книжке -«Слесарь контрольно-измерительных приборов» (год сразу после школы я отработал на Херсонском судостроительном заводе). Ну а потом еще и кафедра измерений в институте. Потому-то слово «весы» выше я и взял в кавычки.

Своим «убитым» внешним видом они не напомнили мне КИП- контрольно-измерительный прибор. Кстати, на стекле прибора обязательно должен быть штамп, подтверждающий, что прибор своевременно поверен в лаборатории и не врет. Ничего подобного на этих контрольных весах я не обнаружил. Не будем при всем этом исключать их «порядочность», но пока что,как говорят в Одессе, они «имеют вид нА море и обратно», что не вызывает особого к их показаниям доверия.

Электронные весы: стоят в сторонке и стесняются показать “личико”

А теперь — о доверии к торгующему люду. Априори считаю их всех образцами порядочности. Но все же намного больше, чем «картонное обещание» точного веса, покупателей в их порядочности убедило бы выставление их цифровых весов светящейся шкалой вперед, к покупателю. Чтобы он мог видеть и вес, и высветившуюся стоимость покупки. К сожалению, на Привозе такое встретишь нечасто, у многих весы стоят боком к покупателю, где-то в глубоком тылу. И, как говорил киногерой в фильме при Ивана Васильевича, «меня терзают смутные сомнения».

Недавно решился я на эксперимент, прекрасно понимая, чем он закончится. Не ошибся: на мою в шуточной форме просьбу повернуть весы «ко мне пЕредом, к лесу задом» — типа избушка Бабы Яги, продавщица картошки мгновенно продемонстрировала, что Баба Яга — это она. Ее эмоции были такие, как будто я, как минимум, плюнул ей в кастрюлю с борщом.

Опасный эксперимент с солью

А вот еще один мой эксперимент на Привозе: от нечего делать обошел я с килограммовой заводской пачкой соли нескольких продавцов различной снеди — просил поставить пачку на весы. Хочу, мол, проверить точность указанного производителем веса. Как и ожидалось, прикинуться шлангом не получилось. Кто-то отогнал меня взглядом, посмотрев «как солдат на вошь», кто-то — взмахом руки или отрицательным качанием головой. И лишь одна торговавшая курятиной леди мило, с пониманием, мне улыбнулась и… послала «на хутор бабочек ловить».

Ладно, несмотря на опять же «смутные сомнения», не будем обвинять в непорядочности продавцов с Привоза: как говорится, не пойман — не вор. Хочется надеяться, что электронные весы там у каждого поверены и не врут.

А ведь могут, ой как могут! В свое время на пресс-конференции в Херсонском облуправлении по защите прав потребителей я задал вопрос о возможности «подкручивания» электронных весов. Подтвердили, что это практикуется, мол, стараются выявлять и пресекать. Не сомневаюсь, что и их одесские коллеги стараются выявлять и пресекать.

А что говорят Ильф и Петров с Библией?

К слову, вот, что знаменитые одесситы Ильф и Петров сообщали о торговле в Одессе-маме почти век назад в фельетоне «Дух наживы»:

» Сейчас…стали воровать открыто и нагло.К усушке и утруске прибавились обвешивание, обмеривание и обсчитывание. За прилавком идет бойкая работа – подпиливаются гири, укорачиваются метры, самовольно повышаются цены».

Нет, как говорится,»теперича не то ,что давеча». Народ сейчас, будем надеяться, к Библии доступ имеет, а там, в Ветхом Завете,сказано :»Не делайте неправды в… мере, в весе и в измерении: да будут у вас весы верные, гири верные… «(Лев. 19, 35-36).

СПРАВКА ОЖ.

Кодекс Украины об административных правонарушениях

Статья 155-2. Обман покупателя или заказчика

Измерение, обвес, вычет, превышение установленных цен и тарифов или иной обман покупателя или заказчика работниками торговли, общественного питания и сферы услуг и гражданами — субъектами предпринимательской деятельности при реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг — влечет наложение штрафа от двух до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 34 до 255 гривен).

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же правонарушение, или совершены в больших размерах, — влекут наложение штрафа от двадцати до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 340 до 850 гривен).

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса

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