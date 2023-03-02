В Одессе хотят переименовать 2 района

Депутатам Одесского городского совета будут рекомендовать два района города – Суворовский и Малиновский. Такое решение принято сегодня, 2 марта 2023 года, на заседании историко-топонимической комиссии, сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».

Так, Суворовский район города может быть переименован в Пересыпский – по названию наиболее значимого исторического района Одессы Пересыпь, а Малиновский район – в Хаджибейский (в честь исторического названия города).

Окончательное решение о переименовании указанных районов должны будут принять депутаты горсовета на ближайшей сессии.

Напомним, Суворовский и Малиновский районы Одессы названы в честь российского генералиссимуса Александра Суворова (который, по мнению историков, вообще не имеет к городу никакого отношения) и маршала Советского Союза Родиона Малиновского. В честь второго также названа одна из одесских улиц в одноименном районе.

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Фото: Одеса Офiцiйно