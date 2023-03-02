Новости Одессы и Одесской области

В Одессе хотят переименовать 2 района

В Одессе хотят переименовать 2 района

Депутатам Одесского городского совета будут рекомендовать два района города – Суворовский и Малиновский.
Такое решение принято сегодня, 2 марта 2023 года, на заседании историко-топонимической комиссии, сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».

Так, Суворовский район города может быть переименован в Пересыпский – по названию наиболее значимого исторического района Одессы Пересыпь, а Малиновский район – в Хаджибейский (в честь исторического названия города).

переименование районов Одессы

Окончательное решение о переименовании указанных районов должны будут принять депутаты горсовета на ближайшей сессии.

Напомним, Суворовский и Малиновский районы Одессы названы в честь российского генералиссимуса Александра Суворова (который, по мнению историков, вообще не имеет к городу никакого отношения) и маршала Советского Союза Родиона Малиновского. В честь второго также названа одна из одесских улиц в одноименном районе.

Еще новости Одессы по теме:

Фото: Одеса Офiцiйно

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить