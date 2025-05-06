Гроза в Одессе

Прогноз погоды в Одессе на 6 мая

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По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра в Одессе будет облачно. Умеренный дождь, днем гроза.

Ветер южный, днем северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 11-13°С, днем 16-18°С.

Температура морской воды 12-13°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 6 мая

По Одесской области завтра Облачно. Умеренный дождь, днем гроза.

Ветер южный, днем северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 8-13°С, днем 15-20°С.

На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.

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