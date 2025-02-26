2011 год. Старт кампании сокращения количества вузов

Все началось в 2011 году, во времена министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия Табачника. Он заявлял: «Мировым параметрам соответствует показатель, когда один успешный университет существует на 500-800 тысяч жителей страны. То есть если в Украине живут около 48 миллионов человек, значит, нам было бы достаточно около 90 (против сегодняшних 853) высших учебных заведений». Вторым аргументом в пользу сокращения системы вузов был тот факт, что в сотню лучших университетов мира украинские не входят. Итак, решили: не надо распределять финансирование тонким слоем на разветвленную систему, проще ее сократить и таким образом улучшить уровень обеспечения научных и учебных потребностей вузов, которые останутся.

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Скептики же утверждали: все дело в имущественных и земельных отношениях. Потому что сокращение количества вузов открывало большие возможности по продаже земельных участков, где находились закрытые вузы, а также продаже с аукциона объектов недвижимости вузов, которые не используются в учебном и научном процессах. В пользу именно таких утверждений косвенно свидетельствовал характер принятия решений по объединениям высших учебных заведений: широкого обсуждения с коллективами не происходило. О принятых решениях студенты и преподаватели в основном узнавали из социальных сетей. Их ставили перед фактом, который можно обсуждать, но нельзя изменить. Точка зрения министерских чиновников брала верх, а оценки ситуации профессиональным сообществом полностью игнорировались.

Иностранный опыт

В начале процесса объединения чиновники часто вспоминали пример из истории Финляндии. Одним из достаточно успешных является создание в 2010 году университета Аалто на базе Хельсинкской школы экономики, Хельсинкского технологического университета и университета искусства и дизайна. В Финляндии тогда пришли к выводу, что имеют слишком много университетов и других высших учебных заведений, которые необходимо консолидировать. После длительного обсуждения с участием всех заинтересованных сторон решение об объединении вузов было спокойно принято. Хоть пример этот и упоминали, но у нас решение принимали без предварительных обсуждений исключительно беспрекословным путем.

Какие вузы объединили в Одессе?

В 2012 году Одесскую государственную академию холода ликвидировали путем реорганизации и присоединения к Одесской государственной академии пищевых технологий (сейчас Одесский национальный технологический университет).

В 2020 году государственный университет «Одесская политехника» реорганизовали в НУ «Одесская политехника» с присоединением к нему Севастопольского национального технического университета. Через год к «Одесской политехнике» присоединили еще и Одесский региональный институт государственного управления при Президенте Украины, на базе которого создали Учебно-научный институт публичной службы и управления.

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2020-й стал годом создания еще одного объединения — Государственный университет интеллектуальных технологий и связи создали путем реорганизации Одесской национальной академии связи им. А.С. Попова и Одесской государственной академии технического регулирования и качества (этот вуз готовил специалистов по направлениям стандартизации, метрологии и сертификации).

Классический университет может иметь в своей структуре любые факультеты и подразделения. Так чиновники Минобразования отвечают на упреки относительно очень большого увеличения ОНУ им. И.И. Мечникова за счет присоединения к нему в течение 2024-2025 годов аж двух университетов — Одесского государственного экологического университета с Херсонским гидрометеорологическим профессиональным колледжем, Одесским колледжем компьютерных технологий и «Одесской юридической академии».

Минобразования в 2025 году решило создать в Одессе один морской вуз, который будет готовить кадры и для судоходных компаний, и для морехозяйственного комплекса страны, а также Военно-морскую академию — для обеспечения вопросов обороны. Первая задача решается путем присоединения Одесского национального морского университета к НУ «Одесская морская академия». Вторая — путем реорганизации Института Военно-морских сил НУ «ОМА» и отделения военной подготовки Профессионального колледжа морского транспорта в самостоятельную Военно-морскую академию, в которой будет военно-морской колледж для подготовки лиц старшинского состава. Кроме колледжа, в ее состав войдут Военно-морской лицей имени вице-адмирала Владимира Бескоровайного и Водолазная школа ВМС, которая получит название «Центр водолазной подготовки и выживания на море».

Международная помощь

Понятно, что такие глобальные изменения Украина рассчитывала провести при финансовой поддержке международных институтов.

В 2021 году между Украиной и Международным банком реконструкции и развития было заключено Соглашение о займе по финансированию инвестиционного проекта «Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов» для «улучшения качества и прозрачности системы высшего образования Украины».

Соглашением с Банком предусматривались бонусы: обеспечение оборудованием для современных базовых учебных лабораторий и передовых научно-исследовательских лабораторий, обеспечение оборудованием для информационных технологий, проведение незначительных ремонтных и восстановительных работ. Из-за полномасштабного вторжения проект был приостановлен, а средства пошли на поддержку студентов и преподавателей вузов, пострадавших в результате боевых действий. Поэтому все расходы, связанные с реорганизацией сети высших учебных заведений, Украине приходится нести самостоятельно.

В 2022 году Кабмин одобрил Стратегию развития высшего образования в Украине на 2022-2032 годы. Исходя из достаточно напряженного бюджета, который страна имеет возможность выделять на высшее образование, она предусматривает дальнейшее сокращение количества вузов до ста.

Дальше будет. А что именно?

В Министерстве образования и науки отмечают, что сокращение количества вузов будет продолжаться, потому что демографическая ситуация будет сложной следующие 10-15 лет. Интересно, что, в частности, в Эстонии позволяют самостоятельно работать университетам с количеством студентов всего от одной до двух тысяч. Это никого не пугает и не побуждает к объединениям вузов. Там больше занимаются вопросами дублирования специальностей, чтобы не тратить государственные средства на подготовку тех, кто потом не будет иметь работы. У нас же все вузы готовят юристов, журналистов, менеджеров, психологов. И в Минобразования на это почему-то не обращают внимания.

В Минобразования также сообщили, что не имеют среднесрочного плана дальнейшей реорганизации вузов. То есть какие высшие учебные заведения объединят дальше и по каким критериям их будут выбирать — пока неизвестно. Следим за социальными сетями.

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