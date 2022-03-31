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Переселенцы в Одессе: где получить помощь?

Переселенцы в Одессе: где получить помощь?

Одесские психологи оказывают поддержку родителям и детям, которые из-за войны стали вынужденными переселенцами. Также в городе работает Гуманитарный волонтерский центр помощи беженцам.

Где принимают психологи в Одессе

Как сообщает пресс-служба одесской мэрии, психологическую поддержку переселенцам оказывает специальная служба департамента образования и науки городского совета. Специалисты проводят консультации и коррекционные занятия, направленные на поддержку и эмоциональную разгрузку, а также работают с последствиями острого кризиса.

Для удобства психологи оказывают свою помощь в онлайн- и офлайн-форматах как по основному месту работы, так и на волонтерских началах.

Координацию работы волонтеров-психологов осуществляют психологи Одесского центра профессионального развития педагогических работников.

Если вы нуждаетесь в психологической помощи, звоните по телефонам:

  • (048) 722-07-86, 722-05-04 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00)

или отправляйте письма на электронный адрес: ocprpp@ukr.net

Как одесситы могут помочь волонтерам

Волонтерский центр в Одессе

Помимо этого, ежедневно сотни нуждающихся получают помощь в Городском гуманитарном волонтерском центре помощи беженцам. Здесь в первую очередь помогают незащищенным слоям населения, в приоритете – беженцы, пожилые люди, семьи с детьми. Часто в Центр обращаются и одесситы, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях.

Филиалы Центра работают в каждом районе города. Одесситы могут привозить туда вещи, продукты долгого хранения, средства личной гигиены, а также помогать в качестве волонтеров.

Контактные номера (по районам):

  • Приморский: (068)254-66-69;
  • Киевский: (048)765-07-87;
  • Суворовский: (048)763-03-18;
  • Малиновский: (048)796-27-49.

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Фото: maa-ukraine.com.ua и с Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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