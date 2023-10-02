Транспортные страдания по-одесски: убрать три маршрута без предупреждения, а четвертый обещать уже три года

Трамваи, что не ходят в Одессе из-за реконструкции путей уже несколько лет или их полная остановка из-за дождей в Одессе уже не удивляет, но продолжает шокировать многих горожан. Вот и в 2023 году в самый разгар учебного года многие жители оказались в сложной ситуации из-за остановки сразу трех важных трамваев.

Во всем мире электротранспорт активно развивается как альтернатива работающему на бензине, дизеле и газе. Электротранспорт дешевле, мобильнее (ему зачастую нипочем пробки на дорогах) и удобнее. Но чтобы действительно стать альтернативой автотранспорту, надо не уступать ему в гарантированном выходе на маршруты. А вот с этим, в частности, в Одессе возникают серьезные проблемы.

Зачем покупать проездной, если будешь ходить пешком

Сообщение одесской мєрии, что с 6 сентября ориентировочно до 20 октября в Одессе не будут ходить три трамвая — №5, 28 и 17, стало для многих шоком. Оно и не удивительно. Ведь сообщили о реконструкции трамвайных путей у кинотеатра «Родина» только за день, 5 сентября.

А ведь ремонт готовится не за один день. И потому давно было понятно, что останавливать трамваи придется. Но никого из чиновников не интересовало, что начался учебный год, что работающим гражданам надо вовремя приезжать на работу, и не у всех есть на это 30-60 гривен в день на маршрутки, что многим пациентам надо добираться в больницы. Жителям города попросту не дали шансов и времени найти пути решения возникших для них проблем.

Не облегчают ситуацию и два автобусных маршрута — 18Т (Куликово поле — 13-я станция Большого Фонтана) и 5Т (Аркадия — железнодорожный вокзал), которые запустили вместо части двух трамвайных маршрутов.

«Работа автобусов будет организована с перевозкой всех льготных категорий пассажиров, предусмотренных действующим законодательством Украины», — сказано на официальном сайте города. Проблема только в том, что режим «маршрутное такси» не предполагает бесплатного проезда пенсионеров.

В редакцию одесситы обращались и с вопросами о том, как быть с проездными билетами? Ведь люди приобретали проездные, которые им не понадобятся. Одесситов «кинули», и ответа на вопрос, будет ли компенсация этих потерь, пока нет. Невольно вспомнилось старое высказывание о принципе работы одесского кондуктора: «Взял билет — иди пешком». В нашем случае — «Купил проездной — иди пешком».

Большой Фонтан без трамваев — не Фонтан

Наша газета уже не раз писала, что на 16-ю станцию Большого Фонтана трамвай №18 не ходит с сентября 2020 года. Причина — реконструкция разворотного трамвайного кольца вокруг ЖК «Аквамарин». Сейчас остановлен еще и 17-й маршрут.

Но как же можно оставить без доступного транспорта Фонтан? Там санаторий, госпиталь, городская больница №8, поликлиника.

И об этом мне говорили люди — недоумевающие, не понимающие, почему так долго не ходит трамвай. Думаю, что 18-й трамвай еще долго не будет ходить. Похоже, что интересы застройщика здесь явно взяли верх над интересами всех жителей города, которых оставили без трамваев на одном из самых популярных оздоровительных и туристических маршрутов. Главное, чтобы не навсегда. Потому что Фонтан, как говорят местные, без трамваев — это не Фонтан.

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Жаль, но пока все изменения в работе главной транспортной сети Одессы — городского электротранспорта — с горожанами не обсуждаются. Хочется, чтобы впредь интересы людей учитывали, а не навешивали на них очередные проблемы.

Ау, мэрия! Ответьте на вопросы одесситов

В редакцию обращаются читатели с вопросами о том, что происходит с нашим городским транспортом. Мы собрали самые актуальные из них:

Как долго продлится реконструкция трамвайных путей у кинотеатра «Родина»?

Компенсируется ли стоимость проездных билетов, которыми пассажиры не могут воспользоваться из-за остановки трех маршрутов?

Как организована работа дублирующего автотранспорта (вместо остановленных трамваев): стоимость проезда в маршрутках и кто имеет право бесплатного проезда?

Появится ли вновь трамвай на Фонтане хоть когда-то, или это уже история?

«Зачем это нужно в конце лета?» — спрашивают одесситы в Фейсбуке по поводу информации о скором выходе на маршрут модернизированного чешского трамвая «Татра Т-3» с мощным кондиционером.

Решится ли проблема остановки трамваев на Пересыпи, не приспособленной к сильным дождям и снегопадам.

Почему нет оперативной системы переключения трамваев — недавно застрявший на Пересыпи трамвай №12 на несколько часов парализовал движение 7-го маршрута на поселок Котовского.

До сих пор не ясно, почему не восстановлен прежний маршрут движения троллейбуса №10 от Пересыпского моста, а не с улицы Ришельевской.

Эти вопросы через руководителя пресс-службы Одесской мэрии Наталью Мальцеву мы направили городским чиновникам. Но ответа до сих пор не получили.

Светлана КОМИСАРЕНКО