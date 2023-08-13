«А где дешевле?»: цены на фрукты-овощи на одесском Привозе

Быстрым шагом – по одесскому Привозу. Август – это ж самое то: овощно-фруктовый натюрморт на каждом шагу. Женщина пробегает мимо, спрашивает: «А где у вас здесь все то же самое, только дешевле?». Ага, это она о «дешевых рядах»…
Ой, с этими рядами на Привозе сейчас сложно разобраться! Многое изменилось, давайте о ценах на «живые витамины», то есть на овощи и фрукты.
«Драгоценные» овощи
Слышу по дороге, что «овощи стали драгоценными». В ответ «полетели» сравнения с другими рынками. Все, как обычно… Начинаем изучать «драгоценные» цены за один килограмм:
- огурцы – 20-30 грн;
- помидоры – 20-55 грн;
- сладкий перец – 30-50 грн;
- картофель (конечно, молодой) – 16-25 грн;
- морковь – 20-35 грн;
- лук – 25-35 грн;
- свекла – 35-50 грн;
- кабачки – 10-25 грн;
- капуста – 20-35 грн;
- баклажаны – 30-40 грн.
«Волшебные» фрукты
Рекламное «сообщение» вслух от продавца: «Наши фрукты волшебные!». Реагирует мало кто: жара, к тому же, больше привыкли к «сладким, как мед». Цены на «волшебные» за один килограмм:
- яблоки – от 15 грн;
- клубника (это уже давно «редкость») – 100-120 грн;
- черешня – 60-70 грн;
- вишня – 60-75 грн;
- арбузы – 15-25 грн;
- дыни – 30-50 грн;
- персики – 35-70 грн;
- абрикосы – 60-80 грн;
- слива – 30-45 грн;
- виноград – 70-120 грн.
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