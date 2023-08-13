«А где дешевле?»: цены на фрукты-овощи на одесском Привозе

Быстрым шагом – по одесскому Привозу. Август – это ж самое то: овощно-фруктовый натюрморт на каждом шагу. Женщина пробегает мимо, спрашивает: «А где у вас здесь все то же самое, только дешевле?». Ага, это она о «дешевых рядах»…

Ой, с этими рядами на Привозе сейчас сложно разобраться! Многое изменилось, давайте о ценах на «живые витамины», то есть на овощи и фрукты.

«Драгоценные» овощи

Слышу по дороге, что «овощи стали драгоценными». В ответ «полетели» сравнения с другими рынками. Все, как обычно… Начинаем изучать «драгоценные» цены за один килограмм:

огурцы – 20-30 грн;

помидоры – 20-55 грн;

сладкий перец – 30-50 грн;

картофель (конечно, молодой) – 16-25 грн;

морковь – 20-35 грн;

лук – 25-35 грн;

свекла – 35-50 грн;

кабачки – 10-25 грн;

капуста – 20-35 грн;

баклажаны – 30-40 грн.

«Волшебные» фрукты

Рекламное «сообщение» вслух от продавца: «Наши фрукты волшебные!». Реагирует мало кто: жара, к тому же, больше привыкли к «сладким, как мед». Цены на «волшебные» за один килограмм:

яблоки – от 15 грн;

клубника (это уже давно «редкость») – 100-120 грн;

черешня – 60-70 грн;

вишня – 60-75 грн;

арбузы – 15-25 грн;

дыни – 30-50 грн;

персики – 35-70 грн;

абрикосы – 60-80 грн;

слива – 30-45 грн;

виноград – 70-120 грн.

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