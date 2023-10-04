Українці за кордоном: як приймає наших біженців Японія

Війна розкидала українців у всьому світі. Більшість воліли для евакуації Європу, але є й ті, хто ризикнув вирушити до дуже екзотичних та далеких країн. Так, дніпрянка Олеся вже рік мешкає в Японії. Дівчина відверто розповіла нам про плюси і мінуси життя в Країні сонця, що сходить.

Обов’язково потрібна віза

У серпні 2022-го Олеся із подругою приїхали з Дніпра до Польщі. Але, оскільки обидві юності цікавилися культурою аніме та японською мовою, то першого ж дня у Варшаві вони пішли до японського посольства, подали документи на візу та пройшли співбесіду. Вже за тиждень дівчата отримали безкоштовні квитки на літак до Токіо.

— Усі українські біженці, які їдуть до Японії для отримання тимчасового захисту за державною програмою, спочатку потрапляють у готель у місті Чибі, розташованому неподалік столиці, — розповідає дніпрянка. — Там біженці живуть доти, доки не отримають окремі квартири. Ми прожили в готелі з початку вересня до середини лютого. Весь цей час безкоштовно харчувалися у місцевому ресторані, одержуючи набори із базових продуктів. Також нам видавали кишенькові гроші на мінімальні потреби. Крім того, відразу ж надається медичне страхування, яке покриває вартість візитів до лікарів.

У лютому Олеся переїхала до двокімнатної квартири у Сайтамі — місті за 40 хвилин їзди від центру Токіо.

До речі, переселення із готелю відбувається виключно за згодою українців: їм пропонують різні варіанти житла, яке надає держава.

Виплат на життя вистачає

Українці, які рятуються в Японії від війни, мають хорошу фінансову підтримку. Поки Олеся жила в готелі, вона отримувала 1400 ієн на день, коли переїхала до квартири — 2400 (зараз курс японської єни до української гривні складає 1 до 0,25). На ці гроші потрібно самостійно купувати їжу, одяг та оплачувати комунальні послуги.

Найвитратніший пункт — електроенергія. Але без неї нікуди: взимку доводиться постійно включати обігрівач, оскільки централізованого опалення в Японії немає, влітку — кондиціонер чи вентилятор.

Загалом життя в Японії дуже недешеве. Особливо кусаються ціни на овочі та фрукти. Вони тут продаються поштучно або у невеликих наборах по кілька штук, навіть яблука та картопля. До цього українцям, які звикли купувати все кілограмами і, за японськими мірками, за копійки, звикнути дуже важко.

Ще в Японії дуже дорого коштують транспортні послуги, тож подорожі всередині країни — задоволення не з дешевих. Наприклад, квиток на поїзд від Сайтами, де мешкає Олеся, до Токіо коштує 600 єн (150 гривень). Але найдорожчі — супершвидкісні потяги «Сінкансен». За дві години проїзду від Токіо до Кіото доведеться заплатити приблизно 3,5 тисячі гривень.

Люди стримані, але Україні співчувають

— Загалом японці дуже доброзичливі, але досить закриті, всі емоції тримають у собі, — розповідає Олеся. — Водночас, люди тут дуже виховані — їх з дитинства вчать поважати чужі кордони та особистий простір оточуючих. Наприклад, у Японії поширені кафе, де не треба ні з ким контактувати. Замовлення робиш в автоматі, отримуєш номерок, потім сідаєш за столик, огороджений з усіх боків. Свій номер ти кладеш під ширму, звідти отримуєш їжу — жодного контакту з обслуговуючим персоналом.

На вулицях та в магазинах місцеві жителі часто питають дніпрянку, звідки вона приїхала. Почувши у відповідь, що з України зазвичай зітхають: мовляв, вам зараз важко. У токійському метро встановлені екрани, на яких можна побачити новини про Україну. А ще у столиці є волонтерський центр, який підтримує українських біженців. Взимку в ньому діяла програма «Зігріємо Україну»: багато японців збирали посилки нашій країні, приносили листівки та орігамі, зроблені своїми руками. Це було дуже зворушливо.

Гастрономічні нюанси

— Щодо японської кухні, вона, попри мої побоювання, виявилася не такою екзотичною, як у Китаї чи В’єтнамі, — зазначає Олеся. — Японці не їдять комах чи хробаків. Вони дуже люблять смажену їжу в клярі — таким чином готують і м’ясо, і морепродукти, і овочі. Дуже поширені різні види локшини, а також рис. Його японці додають до різних страв. Серед не найприємніших з погляду українців страв я б назвала натто — боби в соусі у вигляді слизу, що забродив. Вони дешеві і дуже популярні, але мають специфічний різкий запах, тому я досі не ризикнула їх спробувати.

Найбільше Олесі в Японії припали до смаку такоякі — кульки з тіста зі шматочками восьминога всередині. Коштує порція такого фаст-фуду недорого — близько 600 єн (приблизно 150 гривень).

Мовне питання

Загалом Японія прийняла майже 2,5 тисячі українських біженців, багато з яких, незважаючи на виплати, шукають роботу. Звичайно, без знання мови тут доступна лише некваліфікована праця: прибирання, миття посуду, іноді приготування їжі. Англійська в Японії не дуже поширена, тож, якщо плануєте затриматися тут надовго, доведеться вчити японську, чим Олеся і займається.

— Мову я почала навчати ще в Україні, зараз відвідую безкоштовні курси, — розповідає дівчина. — Вже можу розмовляти на побутовому рівні, але щоб вільно володіти, потрібно десь п’ять років. Головна складність – у ієрогліфах. Навіть самі японці часто роблять помилки, коли використовують їх. У японському сім тисяч ієрогліфів, для повноцінного спілкування потрібно знати хоча б 2500. Існує дуже багато різних нюансів — наприклад, той самий ієрогліф можна читати по-різному. А до чисельних додаються різні суфікси, завдяки яким утворюються окремі слова. Так, у японському є різні числівники для плоских та об’ємних предметів, поверхів, тварин, людей тощо.

Плюси та мінуси життя в Японії

Плюси життя в Японії, на думку дніпрянки:

природна різноманітність: тут є гори, ліси, океан, озера, зимові та літні курорти. У країні дуже розвинений внутрішній туризм, тому японці рідко мандрують поза своєю батьківщиною.

вражаюча чистота на вулицях;

низький рівень злочинності;

висока культура та ввічливість населення;

добре розвинений сервіс;

трепетне ставлення до пам’яток та національної спадщини;

часті свята та фестивалі, які можна відвідати безкоштовно.

До мінусів можна віднести:

специфічний клімат: зокрема, влітку в Японії дуже спекотно і волого — на вулиці буквально нема чим дихати. Температура піднімається до +40 градусів за Цельсієм;

постійні землетруси — щонайменше раз на кілька місяців. На щастя, здебільшого вони слабкі та нетривалі;

необхідність знати японську — без мови вас будуть підстерігати проблеми буквально на кожному кроці.

Ціни у Японії

хліб — 200 єн (приблизно 50 гривень);

чотири яблука середнього розміру — 600-700 єн (150-175 гривень);

шість картоплин – 400 єн (100 гривень);

пляшка безлактозного молока, 200 г курячого філе, 10 яєць мають однакову ціну — близько 300 ієн (75 гривень).

Ирина КАДЧЕНКО

Читайте також: