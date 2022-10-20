Цены на продукты: чем стоит запасаться одесситам?

Война и связанная с ней инфляция стремительно приближают стоимость социальной продовольственной корзины к стоимости деликатесов. Диетическая гречка многим одесситам уже сегодня не по карману. А куриные яйца уверенно становятся поистине «золотыми». Цены на какие продукты, по прогнозам экспертов, могут «взлететь» в дальнейшем, чем следует запастись и как планировать семейный бюджет, узнавала «Одесская жизнь».

Будет ли дешевле?

Каждый месяц наши чеки в супермаркетах становятся все более впечатляющими. И это далеко не предел, считают эксперты. К концу года инфляция в Украине может превысить 30%. Соответственно, вместе с ее ростом будут дорожать и продукты питания.

Кроме девальвации гривны резкий скачок цен на продовольствие провоцируют подорожание энергоресурсов, рост стоимости логистики, повышение цен на импорт из-за блокировки морских портов. А также – временная оккупация части территории нашей страны.

По информации Государственной службы статистики Украины, в сентябре продукты питания в целом подорожали на 1,8%. Отмечен рост цен на сахар – на 3,6%, хлеб – на 0,6%, макаронные изделия – на 0,8%, подсолнечное масло – на 0,2%. Мясо и мясопродукты по итогам месяца подорожали на 3,1%, молоко – на 1,3%, твердые сыры и творог – на 1,9%, сливочное масло – на 1,8%. Побили ценовой рекорд яйца – цена на них «подскочила» на 22,7%.

Сколько стоит «золотой» десяток?

Если совсем недавно на Привозе десяток яиц можно было купить в среднем за 30 гривен, то сегодня средняя цена взлетела до 60. Ценники в супермаркетах примерно такие же.

Понятно, осенью и зимой куры нестись не хотят. Потому сезонное колебание цен на яйца вполне традиционно. Но вместе с тем один из самых популярных продуктов питания в ежедневном рационе украинцев грозит превратиться в дорогостоящий деликатес.

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Причины рекордного подорожания эксперты связывают с сокращением на 30% промышленного производства яиц из-за временной оккупации некоторых территорий Украины. К тому же выросли в цене ветеринарные препараты, витамины, корма. Так, 70% стоимости яйца составляет комбикорм, более чем на треть состоящий из кукурузы. А она, по сравнению с прошлым годом, выросла в цене практически на 50%.

Вполне вероятно, что дорожать яйца будут и в дальнейшем. И к концу года, прогнозируют эксперты, средняя стоимость десятка может составить более 70 гривен.

Энергоемкий сахар

Сегодня килограмм сахара можно купить за 35 гривен.

Этот продукт – один из базовых на любой кухне. И власти заверяют, что сахара в Украине для обеспечения внутреннего рынка хватит. Однако его стоимость увеличится на 10-12%. Ведь в себестоимости изготовления этого продукта до 70% занимают энергоресурсы. К тому же, по сравнению с прошлыми годами, спрос на сахар снизился. Поэтому, чтобы сохранить рентабельность, производителям придется поднимать цены.

Пока не «золотой» батон

Согласно информации Министерства финансов Украины, по состоянию на 1 октября буханка пшеничного хлеба весом 650 граммов в среднем стоила 30,35 гривен. А к новому году цены на хлебную продукцию, вероятно, вырастут на 5-10%. Некоторые эксперты объясняют это открытием «зернового коридора». Много украинского зерна пошло на экспорт, и потому цена муки начала расти.

Хлебобулочные изделия могут подорожать на 25%. Ведь для производства булочек и печенья, кроме муки, растительного масла, сахара, необходимы сливочное масло, какао, джемы.

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Молочных ферм стало меньше

Осенью молочка может подорожать на 10%, а зимой – на 20-25%, отмечают специалисты. В первую очередь – из-за сокращения объемов производства. По данным Ассоциации производителей молока, за восемь месяцев 2022 года оно снизилось на 15,1%. Многие фермы в Черниговской, Харьковской, Киевской областях разбомбили рашисты. С февраля в Украине погибло более 50 тысяч голов скота.

Немало ферм находятся в областях, где продолжаются активные боевые действия. Из-за обстрелов, нехватки персонала здесь существуют перебои с доением. И на здоровье животных это отражается не лучшим образом. К тому же осенью надои традиционно снижаются – соответственно, цены ползут вверх.

Еще одна причина роста цен на молочку – подорожание импортных ингредиентов, которые составляют половину обязательных компонентов для изготовления молочной продукции. В частности – это закваски, фруктовые наполнители, упаковка. Импортными в основном являются и комплектующие, необходимые в производстве.

Спасает мясная заморозка

С начала полномасштабного вторжения рф уже в мае производство мясной продукции в Украине сократилось на 10-15%.

Сегодня существенная часть крупных сельскохозяйственных предприятий, занимающихся выращиванием свиней и переработкой мяса, оказалась в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях. Сократилось поступление мясной продукции из комбинатов Днепропетровской и Харьковской областей. Поставку же мяса из-за рубежа в условиях войны организовать достаточно сложно.

Сейчас магазины распродают запасы свинины глубокой заморозки – свежего товара почти нет. И, если война будет продолжаться, цена на этот продукт будет расти.

Подорожают также курятина и говядина. Причина та же. Так что цены на мясо, по мнению экспертов, до конца года вырастут на 20%.

Подешевевшая гречка

Единственный продукт, который не собирается дорожать, – гречка. Наверное, потому, что дальше уже некуда.

Понижение цены отмечается уже в октябре. И действительно, на Привозе приобрести ее можно уже не за 100 гривен, а «всего лишь» за 90. Специалисты объясняют такую «дешевизну» тем, что весной аграрии заняли посевами гречихи в полтора раза больше площади. Засеяли гречку в расчете на количество населения Украины до полномасштабного вторжения рашистов. Но затем его значительная часть выехала. Соответственно – рынок потребления сократился. И с первыми партиями нового урожая гречки цена на нее понизилась. Остается надеяться, что в ноябре купить эту диетическую крупу можно будет уже гривен по 60.

Чем запасаться будем?

В общем, одесситам стоит уже сейчас закупиться продуктами первой необходимости – пока они не подскочили в цене.

Внимание следует обратить на бакалею – растительное масло, крупы, макароны, бобовые, сахар, муку, сухое молоко, чай, кофе. Чтобы запасы сохранились подольше, хранить их надо в герметичных контейнерах в сухом и прохладном месте.

Запаситесь заранее сухофруктами и орехами. В очищенном виде грецкий орех может храниться три-пять месяцев, в скорлупе – в зависимости от температуры хранения – от года до четырех лет. Сушеные яблоки, груши, абрикосы, ягоды богаты сахаром, антиоксидантами, витаминами, клетчаткой и минералами.

Замечательно, если будут запасы меда. Он содержит все витамины группы В, К, Е, С, А. Лучше всего хранить мед в стеклянных банках с герметичными крышками.

Если есть холодный и сухой подвал, заполните его картофелем, морковью, капустой, луком, свеклой. В таких условиях овощи могут храниться до следующего года.

Также припасти можно различные консервы, варенье, сгущенку, бульонные кубики, печенье. Эти продукты могут храниться длительно без холодильника.

Бюджет выживания

Война научила нас экономить и тщательно планировать свои траты. Ведь сумма среднего чека продолжает расти, а вот личный бюджет у многих сократился.

Немало семей сегодня начали закупать продукты в недорогих гипермаркетах на неделю-две вперед. Это помогает сэкономить на стоимости – нередко здесь продают товары со скидкой, и снизить вероятность спонтанных покупок. А если учесть, что во время воздушной тревоги магазины прекращают работу – и минимизирует риск остаться без ужина.

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Некоторые отовариваются на оптовых рынках – сразу на несколько семей. А вот на обычный базар рациональней приходить во второй половине дня или ближе к вечеру. В это время торговцы, спеша домой, на электрички и автобусы, стремятся распродать свой товар по бросовой цене.

Еще один удобный вариант бюджетных закупок – стихийная распродажа с машин прямо во дворах спальных микрорайонов. Продавцы, как правило, настроены сбыть свой товар побыстрей. Поэтому высоких цен здесь обычно не бывает.

Хотите сэкономить – ведите свою домашнюю бухгалтерию, контроль затрат. Если на базар идете со списком, сразу же отмечайте, сколько за что заплатили. В супермаркете на кассе обязательно проверяйте правильность начисления в чеке. И не забывайте регулярно заносить суммы своих расходов в «гроссбух»: в блокноте либо смартфоне.

И если вам удастся воплотить-таки в жизнь легендарный тезис «экономика должна быть экономной», появятся средства и на материальную помощь ВСУ.

Фото Klymenko Time и Podrobnosti.ua