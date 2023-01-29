Украинцам рассказали, как не стать жертвой псевдоиностранцев

Кто получит новую помощь от Красного Креста? Денежную помощь от Красного Креста будут предоставлять лицам с инвалидностью вследствие войны I или II группы, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны (Согласно постановлению, принятому в декабре 2022 года, «О реализации совместного с Международной Федерацией Красного Креста и Красного Полумесяца и Обществом Красного Креста Украины проекта по оказанию поддержки лицам с инвалидностью в результате войны»). ПОДРОБНЕЕ

Пенсионеры связали более 100 пар носков для воинов ВСУ (видео) В конце ноября газета «На пенсии» объявила всеукраинскую акцию «Подари тепло»: читателям предложили связать носки для военных ВСУ и отправить их в редакцию. Всего за месяц украинцы прислали более 100 пар носков. ПОДРОБНЕЕ