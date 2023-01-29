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Украинцам рассказали, как не стать жертвой псевдоиностранцев

Украинцам рассказали, как не стать жертвой псевдоиностранцев

Об очередной схеме обмана предостерегают в Министерстве соцполитики. Мошенники действуют под видом иностранных партнеров и предлагают украинцам получить несуществующие виды помощи.

Для воровства злоумышленники используют фишинговые (поддельные) сайты, которые имитируют популярные украинские банки. После введения реквизитов банковской карты аферисты похищают денежные средства.

«Для получения помощи мошенники предлагают перейти по ссылке и ввести данные для входа в онлайн-банкинг, которые в конце концов попадут к ворам. При этом злоумышленники используют фишинговые сайты, имитирующие популярные украинские банки»,

– объяснили в Минсоцполитики.

Для того чтобы не стать жертвами мошенников, специалисты по кибербезопасности рекомендуют:

  • Доверять только официальным ресурсам. Например, сайту Минсоцполитики (https://www.msp.gov.ua/) и платформе «еДопомога» (https://aid.edopomoga.gov.ua).
  • Внимательно рассмотреть название ссылки. В официальных источниках ее всегда легко прочесть, а также в ней содержится окончание .ua, .com, .gov. У злоумышленников ссылки часто заканчиваются на .org, .site, .cc и состоят из нечитаемых слов.
  • Не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах.
  • В случае ошибочного ввода данных на мошенническом веб-сайте немедленно заблокировать платежную карту.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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