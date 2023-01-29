Война, день 340-й: ситуация на фронте и потери врага на 29 января

Оперативная информация по состоянию на утро 29 января 2023 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Сводка Генштаба 29 января

Слава Украине! Начались триста сороковые сутки русского широкомасштабного вторжения.

Враг не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства, наносит удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 1 ракетный и 32 авиационных удара и совершили более 65 обстрелов с РСЗО. В частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

Противник продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском – ведет оборону.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккурантов в районах населенных пунктов Диброва и Белогоровка Луганской области; Ямполевка, Верхнекаменское, Раздоловка, Соль, Благодатное, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Новомихайловка, Водяное, Марьинка, Победа и Угледар в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасиловка, Середина Буда, Муравейня, Бачевск, Строительное, Волковка, Волфин и Юнаковка на Сумщине.

На Слобожанском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Глубокое, Казачья Лопань, Дворичанское, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Нескучное, Терновая, Стрелечка и Купе.

На Купянском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крахмальное в Харьковской, Новоселовской Луганской области и Берестово-Донецкой.

На Лиманском направлении обстреляны Макеевка, Краснопоповка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневое поражение враг нанес по районам 21 населенного пункта, в частности, Спорное, Белая Гора, Верхнекаменское, Раздолевка, Бахмут, Нью-Йорк, Клещеевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Первомайское и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении врагом обстреляны Богоявленко, Угледар и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого воздействия подверглись 19 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новополь на Донетчине и Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Степное, Орехов и Новоданиловка Запорожской области.

На Херсонском направлении под обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов попали районы населенных пунктов Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Красный Маяк, Отрадокаменка, Понятовка, Республиканец, Казацкое, Тягинка, Комаровка.

Противник продолжает нести значительные потери. Так, в 15 городскую многопрофильную больницу Юбилейного Луганской области доставлены до 300 наемников так называемого пвк «вагнер». Поскольку большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а наши ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО противника, 6 районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Потери россии в Украине на 29 января

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.01.23 ориентировочно составили / 24.02.22 to 29.01.23

личного состава / personnel ‒ около/ about 126160 (+650) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3197 (+8) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6366 (+22) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2195 (+7) ед,

РСЗО / MLRS – 453 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 221 (+0) ед,

самолетов / aircraft – 293 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 1947 (+0),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 796 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/vehicles and fuel tanks – 5037 (+10) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 199 (+0).