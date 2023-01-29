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Анекдот дня: что подарит жене Рабинович на годовщину свадьбы?

Анекдот дня: что подарит жене Рабинович на годовщину свадьбы?

Доброе утро, неунывающая Одесса! По крайней мере, мы надеемся, что добпости духа вы не теряете. А уж воскресный день – и вовсе повод порадоваться жизни, не находите?

И еще «Одесская жизнь» советует вам уделить сегодня больше внимания своим близким и порадовать их чем-то пусть и мелким, но приятным.

Давайте-ка узнаем, чем порадует свою супругу наш старый знакомый Рабинович. Ведь годовщина свадьбы, как ни крути, а повод серьезный!

– Что ты хочешь получить в подарок к годовщине свадьбы? – спрашивает у жены Рабинович.

– Что-нибудь такое, чтобы я легко так правой ножкой нажала – и ррраз, стрелка от 0 до 100 за три секунды!

– Хорошо, я тебе куплю напольные весы.

Забавные напольные весы

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Редакция ПРОФИЛЬ

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