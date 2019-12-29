Страхи и суеверия високосного года: стоит ли бояться и как вести себя в эти 366 дней?

Перед наступлением нового, 2020-го года все только и говорят: грядет «страшный» високосный год, нельзя жениться, открывать бизнес, нельзя то, нельзя сё… Между тем, високосный год отличается от остальных всего лишь одним дополнительным днем— 29 февраля. Узнайте, действительно ли так страшен високосный год или это просто домыслы и суеверия.

Что такое високосный год?

Земля делает за год не ровно 365 оборотов вокруг Солнца, а чуть-чуть больше. С 1 января 45 года до нашей эры римский император Юлий Цезарь ввел календарь, в котором астрономический год занимает 365 суток и 6 часов. За четыре года этих шести часов как раз набиралось на полноценный день. Получается, что високосный год — это вполне человеческое изобретение, необходимое для вычисления точных астрономических дат. И никакой мистики здесь нет. Но предрассудков и суеверий, которые усложняют жизнь людей, меньше не становится.

Предполагается, что «нехорошим» високосный год стал «благодаря» святому Касьяну. Дополнительный день календаря — именно его день рождения. Впрочем, зачастую и святым-то его не считают. В словаре Даля какие только эпитеты в его адрес не употребляются: угодник Касьян, завистливый, злопамятный, скупой, недоброжелательный.

Откуда пошел «темный день»?

Согласно библейской истории, Касьян был наказан Богом за свое высокомерие и эгоизм. Николай Чудотворец и Касьян во время своего путешествия заметили человека с телегой в яме с грязью, последний отказал путнику в помощи. За это Бог прогневался на Касьяна и повелел ему справлять свой день рождения только раз в четыре года.

Согласно еще одному поверью, Касьян некогда был ангелом, но после того, как он предал Бога, каждые три года ангелы били его молотами по лбу. И только на четвертый год он мог отдохнуть от этого наказания.

В славянской традиции 29 февраля считалось днем Кащея или Чернобога, управителя нижнего подземного царства Нави, Смерти или Пекельного царства.

Кстати, по мнению представителей церкви, високосные годы не отличаются какими-либо «кровожадными» особенностями и не несут людям неурожаи и войны. Во всяком случае, не больше, чем обыкновенные годы.

Да и современная история катаклизмов слабо вписывается в теорию високосных лет.

Суеверия или факты?

? Считается, что свадьбу в високосном году лучше не играть. Это сулит несчастья молодым супругам. Правда ли это?

Запреты на какие-то даты бракосочетаний обычно выдает Церковь. Так, по православным канонам нельзя венчаться перед средой, пятницей и воскресеньем, а также перед большими праздниками и на протяжении постов. Если бы високосный год был бы «каким-то не таким», то это наверняка отразилось бы в церковных канонах.

? Люди уверены, что в високосный год во всем мире резко увеличивается уровень смертности. С чем это связано?

Официальная статистика непреклонна: количество тех, кто уходит в мир иной в эти годы остается стандартным. Вот, например в 2007 году умерло на 8 тысяч людей больше, чем в 2008-м, который был високосным.

? Говорят, что в високосный год нельзя совершать крупные покупки и отправляться в далекие путешествия. Даже менять цвет волос или прическу почему-то не рекомендуется. Почему?

Психологи считают, что из-за наличия «лишнего» дня в году нарушается привычная картина мира, а человека, как правило, пугает все «не такое». Статистика же свидетельствует: в високосный год и квартиры продаются, и новые рабочие места появляются, и бизнес на месте не стоит.

? В високосный год увеличивается количество природных катаклизмов. Это время землетрясений, цунами, наводнений. Стоит ли готовиться к худшему?

Считается, что в такой год природа ведет себя особенно бурно. Как показывает практика, эти страхи не подкреплены ничем, кроме суеверий. Скорее всего, такая примета появилась из-за того, что происходящим событиям в високосный год уделялось больше внимания.

Белый танец

Во многих европейских странах существует традиция делать предложение руки и сердца мужчине, но только раз в четыре года. В этот день избранник не может отказать женщине в свадьбе.

Этот обычай родился в Ирландии еще в V веке, но был перенесен на 29 февраля в XIII веке в Шотландии после издания закона.

Народные приметы в високосный год:

Нельзя ничего покупать на смерть, иначе она скоро наступит.

Когда воют собаки – не к добру. Если же вы услышали их вой, тогда скажите: “Вся семья при мне (имена членов вашей семьи). Аминь”.

Не подбирайте с земли круглые предметы – не к добру.

Если у девушки начнутся первый раз критические дни, то об этом нельзя никому говорить из женского пола (подруге, сестре или бабушке). Иначе украдут ее женское счастье. Исключением является мама, с которой можно поделиться этой радостью.

Нельзя собирать грибы и траву, особенно на Ивана Купала. Придя в лес, надо произнести: “Високосный год, оставь себе плохое, а мне дай взять дорогое. Аминь”.

Беременной женщине нельзя стричь волосы до родов.

Для ребенка, родившегося 29 февраля, в документах о рождении рекомендуется записать дату 28 февраля или 1 марта.

По возможности, не стоит менять место работы и жительства.

Нельзя колядовать.

Не нужно продавать большое имущество и ценные вещи.

Фото: v.img.com.ua

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