В Одесской области женщина убила гражданского мужа скалкой (видео)

Скалка в руках жительницы Одесской области превратилась в орудие пыток.
Об этом рассказали в пресс-службе облГУНП.
Она до смерти избила кухонной принадлежностью сожителя. При этом сразу женщина не призналась в том, что натворила.
Женщина сама позвонила в полицию. Но заявила правоохранителям, якобы ее гражданский муж умер от эпилептического приступа.
Однако на месте полицейские увидели следы побоев у погибшего мужчины. У него также нашли травмы, которые могут появиться только после избиения.
А у хозяйки дома обнаружили одежду, всю в крови. В результате женщина все же рассказала оперативникам правду, отметив, что они с мужем поссорились и она его забила до смерти скалкой.
Злоумышленницу задержали. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.
Фото: ГУНП в Одесской области
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