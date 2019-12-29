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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области женщина убила гражданского мужа скалкой (видео)

В Одесской области женщина убила гражданского мужа скалкой (видео)

Скалка в руках жительницы Одесской области превратилась в орудие пыток.

Об этом рассказали в пресс-службе облГУНП.

Она до смерти избила кухонной принадлежностью сожителя. При этом сразу женщина не призналась в том, что натворила.

Женщина сама позвонила в полицию. Но заявила правоохранителям, якобы ее гражданский муж умер от эпилептического приступа.

Однако на месте полицейские увидели следы побоев у погибшего мужчины. У него также нашли травмы, которые могут появиться только после избиения.

А у хозяйки дома обнаружили одежду, всю в крови. В результате женщина все же рассказала оперативникам правду, отметив, что они с мужем поссорились и она его забила до смерти скалкой.

Злоумышленницу задержали. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

Фото: ГУНП в Одесской области 

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