В Одесской области задержали браконьеров с крупной добычей

Об этом сообщили в пресс-службе Измаильского погранотряда.

Там пограничники поймали браконьеров как раз тогда, когда те грузили в мотоцикл с лодки улов.

При них были сети, длиной 750 метров. А как выяснили погранцы, лодка была не зарегистрирована. Кроме того, у мужчин не нашлось документов, удостоверяющих личность.

У злоумышленников обнаружили 200 килограммов рыбы, выловленной незаконно.

Своими действиями мужчины нанесли государству ущерба на сумму 45,5 тысяч гривен.

На мужчин составили протоколы об админнарушении.

Фото: Измаильский погранотряд

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