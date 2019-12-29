В Одесской области задержали браконьеров с крупной добычей

Инцидент произошел близ озера Кагул.
Об этом сообщили в пресс-службе Измаильского погранотряда.
Там пограничники поймали браконьеров как раз тогда, когда те грузили в мотоцикл с лодки улов.
При них были сети, длиной 750 метров. А как выяснили погранцы, лодка была не зарегистрирована. Кроме того, у мужчин не нашлось документов, удостоверяющих личность.
У злоумышленников обнаружили 200 килограммов рыбы, выловленной незаконно.
Своими действиями мужчины нанесли государству ущерба на сумму 45,5 тысяч гривен.
На мужчин составили протоколы об админнарушении.
Фото: Измаильский погранотряд
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