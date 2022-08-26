Какой будет погода в Одессе 27 августа?

В последнюю субботу августа, 27 числа ночью ожидается кратковременный дождь с грозой. Днем без существенных осадкой, температура воздуха днем до + 31°С.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
27 августа 2022 г. по г. Одессе ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, во второй половине дня южный 5-10 м/с. Температура ночью 19-21°С, днем 29-31°С.
Температура морской воды 24-25°С.
Погода в Одесской области 27 августа
Облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, во второй половине дня южный 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°С, днем 27-32°С.
На автодорогах области дымка, видимость 1-2 км.