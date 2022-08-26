Какой будет погода в Одессе 27 августа?

Погода в Одессе 26 августа: спадет ли жара? Завтра, в пятницу, 26 августа 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится сухая и жаркая погода. Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Какая погода будет в Одессе на День Независимости Завтра, в среду, 24 августа 2022 года, когда Украина будет отмечать День независимости, синоптики обещают в Одессе и Одесской области облачную погоду, но с прояснениями и без осадков. Также будет держаться достаточно высокая температура воздуха, прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ