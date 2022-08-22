Спросите у доктора: самые распространенные мифы о здоровье

Часто советы людей, далеких от медицины, профессиональных врачей приводят в ужас. А большинство так называемых народных методов лечения оказываются неправильными и даже опасными. «Одесская жизнь» предлагает подборку советов от Министерства здравоохранения Украины о том, как правильно вести себя в той или иной ситуации, чтобы не навредить, а помочь пострадавшему человеку.

МИФ. Кровотечение из носа можно остановить, запрокинув голову

ФАКТ. При запрокидывании головы кровотечение не останавливается, а кровь стекает в пищевод и может вызвать рвоту. Чтобы остановить носовое кровотечение, нужно немного наклониться вперед, прижать крыло носа к носовой перегородке и удерживать, пока кровотечение не остановится.

МИФ. Люди с татуировками не могут сдавать кровь

ФАКТ. Наличие татуировок, а также пирсинга и микроблейдинга не является противопоказанием к донации крови. Люди, которые их имеют, могут быть донорами, если у них нет определенных заболеваний. Однако проведение таких манипуляций является показанием для отстранения от донорства на шесть месяцев или на четыре месяца при условии негативного результата NAT-теста на гепатит С.

МИФ. Если человек подавился, нужно стучать ему по спине

ФАКТ. В случае частичного удушения, когда человек еще может говорить или имеет свистящее дыхание, нужно спровоцировать у него кашель. Это сильный защитный рефлекс, который помогает освободиться от того, что находится в дыхательных путях. Если стучать пострадавшего между лопатками, когда он находится в вертикальном положении, то постороннее тело опустится еще ниже. Там дыхательные пути еще уже и это, наоборот, будет способствовать полному удушению пострадавшего.

МИФ. Если ребенок подавился, его нужно поднять ногами кверху и встряхивать

ФАКТ. Это опасно. Такие действия могут привести к серьезным травмам в шейном отделе позвоночника и даже к инвалидности. Необходимо наклонить ребенка вперед и делать скользящие удары между лопатками. Если это не помогло, нужно делать давящие движения кулаком в участок выше пупка – абдоминальные толчки. Этот навык нужно отработать на тренингах до автоматизма.

МИФ. После сдачи крови нельзя заниматься спортом

ФАКТ. Донорство крови не влияет на способность человека выполнять физические упражнения. Донор может возобновить занятия спортом в тот же день, когда сдавал кровь, как только будет чувствовать себя достаточно комфортно. В то же время рекомендуется отдохнуть 15-20 минут после процедуры и не увлекаться интенсивными нагрузками в этот день. Также стоит избегать поднятия тяжестей той рукой, из которой брали кровь.

МИФ. Вегетарианцы не могут быть донорами крови

ФАКТ. Люди, которые не употребляют мяса или продуктов животного происхождения, так же, как и все остальные, могут быть донорами, если отвечают всем медицинским требованиям. Их кровь проверяют на уровень концентрации гемоглобина и содержание феритина, и, если нет отклонений от нормы, их допускают к донации.

МИФ. Во время судорог необходимо держать язык больного

ФАКТ. Это может только навредить. Не нужно размыкать челюсти человека, у которого начались судороги, и держать ему язык любыми предметами или пальцами. Главное – обезопасить человека от травм, то есть подложить что-то мягкое под голову, отодвинуть опасные предметы. Важно поддерживать пострадавшего в безопасном положении, пока не закончатся судороги. Если после судорог человек находится в сознании и лежит навзничь, то действительно существует опасность западания языка и нарушения проходимости дыхательных путей. Именно тогда нужно перевернуть человека в так называемое стабильное боковое положение для обеспечения проходимости дыхательных путей и предупреждения удушения рвотными массами.

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МИФ. Захлебнувшегося человека нужно перегнуть через колено или поднять его ноги вверх, чтобы из дыхательных путей вытекла вода

ФАКТ. Такие действия только отнимают драгоценное время и являются неправильными. Главное – как можно быстрее проверить, дышит ли человек, и обеспечить проходимость дыхательных путей. Если дыхание отсутствует – сделать 5 спасательных вдохов. Если человек после этого не задышал, начать надавливание на грудную клетку и как можно быстрее вызвать скорую помощь.

МИФ. Опасно подходить к человеку, которого ударила молния

ФАКТ. Опасно подходить к человеку, которого ударило электрическим током, действие которого продолжается. После удара молнией электрический разряд уходит в землю, и пострадавший не представляет опасности для окружающих. Сначала нужно оценить, находится ли человек в сознании и дышит ли. Если без сознания и дышит, то его нужно перевернуть в стабильное боковое положение. Если без сознания и не дышит – начать реанимационные мероприятия, предварительно вызвав бригаду скорой помощи.

МИФ. При потере сознания человеку поможет только нашатырь

ФАКТ. В современной домедицинской помощи вообще не употребляют нашатырный спирт. Нашатырь раздражает дыхательный центр, стимулируя человека сделать вдох, и, если неправильно его использовать, это может спровоцировать остановку дыхания. Потому не используйте нашатырь, если человек находится без сознания! Если пострадавший дышит, переверните его в стабильное боковое положение, вызовите скорую помощь. Если человек не дышит, нужно начать базовые реанимационные мероприятия.

МИФ. Если укусила змея, нужно наложить жгут

ФАКТ. Накладывать жгут – опасно. Достаточно обездвижить ту часть тела, где находится место укуса. Во время движения сокращаются мышцы и ускоряется кровоснабжение, поэтому змеиный яд при движении может быстрее распространиться по организму. Для сужения сосудов можно приложить к месту укуса что-то холодное – чтобы предотвратить быстрое всасывание яда, и обязательно обратиться за медицинской помощью.

МИФ. Место укуса паука нужно прижечь огнем

ФАКТ. Это опасно и бесполезно, ведь после укуса яд оказывается под кожей, а не на поверхности. Поэтому чтобы белок, которым и является яд паука, свернулся, нужно слишком глубоко обжечь кожу, что явно приведет к более тяжелым последствиям.