Итоги 26 августа: глава одесской ОВА прошелся по новым путинским планам

В россии глава страны путин решил увеличить численность армии. Значит и закупки мешков для трупов придется увеличить. А вот наши ветераны на играх воинов в США завоевали 6 медалей.

Об этом в вечернем видеообращении рассказал руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Глава области сообщил, что в области все спокойно, обстрелов не было.

А потом прокомментировал планы российского руководства увеличить численность армии:

Кажется, бестолковый руководитель оккупантов собирается убить всех своих граждан. Потому что решил увеличить количество своих военных. Но там, что один миллион, что два – вопрос только в количестве тех пакетов, в которых они вернутся назад,

— сказал Максим Марченко.

Также глава области сообщил, что наши воины из Одесской области действительно показали несокрушимый дух и даже после тяжелых ранений и реабилитации завоевали уже шесть медалей на играх воинов, которые проходят сейчас в США.

Наши военные и спортсмены своими действиями каждый день доказывают миру, что мы, украинцы, несокрушимые!

— подвел итог Марченко.