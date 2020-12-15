Как правило, в отличие от инсульта, микроинсульт происходит с менее выраженными симптомами. И их вполне можно спутать с проявлением умственного или физического переутомления. Как не пропустить опасные симптомы и что делать дальше?

Разъясняет врач-невропатолог высшей категории, заведующая неврологическим отделением днепровской горбольницы № 5 Оксана Щитник.

Микроинсульт проходит сам, но не бесследно

Микроинсульт – больше разговорный термин, врачи называют это состояние транзиторной ишемической атакой (ТИА) – преходящим нарушением мозгового кровообращения. Оно длится в среднем от нескольких минут до часа и возникает из-за резкого спазма сосудов головного мозга или образования тромбов, приводящего к временной и неполной закупорке сосудов. В отличие от инсульта, при ТИА «пробка» в сосуде рассасывается сама, без специализированной медицинской помощи, тем не менее опасность микроинсульта не стоит недооценивать.

Раньше считалось, что поскольку сосудистые нарушения при ТИА непродолжительны, то они проходят практически бесследно. Но результаты последних исследований доказывают, что полной обратимости нет. То есть хотя при микроинсульте некротические изменения тканей головного мозга минимальны, они все же имеются. Более того, если пациент переживает ТИА неоднократно, то совокупный вред от них вполне сопоставим с последствиями «настоящего» инсульта.

Кто в группе риска?

Традиционно микроинсульты в основном диагностировались у пациентов старше 50 лет – это объясняется возрастными изменениями сосудов и прогрессированием хронических заболеваний. Но в последнее десятилетие патология значительно «помолодела» – сегодня ТИА нередко подвержены и 30-40-летние, а иногда даже более молодые люди. Медики связывают это с частыми стрессами, вредными привычками, малоподвижным образом жизни и неправильным питанием.

В целом факторами риска для развития микроинсульта считается наличие гипертонии, ожирения, атеросклероза, сахарного диабета, ишемической болезни сердца, мерцательной аритмии. Кроме того, спровоцировать ТИА могут остеохондроз шейного отдела позвоночника и прием гормональных препаратов. Дополнительно рискуют любители сигарет и алкоголя.

Тревожные симптомы микроинсульта

Основные симптомы ТИА зачастую схожи с проявлениями «полноценного» инсульта, но менее ярко выражены. В частности, это сильная, резкая, нарастающая головная боль (иногда – головокружение), повышение артериального давления, кратковременное ухудшение зрения, потемнение в глазах, нарушение координации движений, затруднение или замедление речи, болезненная реакция на громкие звуки и яркий свет, общая слабость. Иногда возникают тошнота и рвота, онемение лица или конечностей (зачастую одностороннее), потеря памяти.

Что делать при микроинсульте?

Признаки микроинсульта вполне можно спутать с проявлением умственного или физического переутомления, мигренью или реакцией организма на стресс. Но в данном случае лучше перестраховаться, обратившись к врачу, чем недооценить ситуацию. Ведь человек, перенесший ТИА, находится в инсультной группе риска – у него высока вероятность развития острого нарушения мозгового кровообращения.

В идеале при первых симптомах микроинсульта надо вызвать «скорую», дожидаться приезда медиков лежа, с приподнятой головой (в случае рвоты – на боку). Если вызов «неотложки» невозможен или время уже упущено, то после приступа (даже если его признаки полностью прошли) стоит как можно скорее обратиться к семейному врачу или неврологу.

Специалист назначит необходимые обследования (это может быть МРТ головного мозга, ультразвуковая допплерография сосудов головы и шеи, электрокардиография, анализ крови на уровень сахара и холестерина и т.д.) и в зависимости от их результатов подберет терапию. Как правило, это препараты, нормализующие мозговое кровообращение, артериальное давление и сердечную деятельность. Кроме того, пациенту после микроинсульта рекомендованы физиотерапия, массаж, занятия плаванием и дыхательной гимнастикой, временное снижение умственных и физических нагрузок.

Как предупредить микроинсульт?

Меры профилактики как ТИА, так и инсульта включают в себя контроль артериального давления и уровня холестерина в крови, физически активный образ жизни, соблюдение режима дня, отказ от вредных привычек. Важно также избегать стрессовых ситуаций, избавиться от лишних килограммов и максимально оздоровить рацион: свести к минимуму употребление соли, жирной и острой пищи, «быстрых» углеводов. Кроме того, необходимо ежегодно проходить профилактические обследования (даже без жалоб на самочувствие) и контролировать течение хронических заболеваний (особенно сердечно-сосудистых патологий и сахарного диабета).

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Ирина Лебединец