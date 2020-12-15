Зарезала и спрятала нож: в Одесской области девушка убила сожителя (видео)

Однако полицейским она рассказала другую версию. Мол, сожитель ее во время ужина ненадолго вышел во двор, а вернулся уже с ножевым ранением, от которого и умер.

У мужчины действительно была рана в области сердца. А уже во время следствия его сожительница рассказала, что зарезала его в ходе ссоры, во время совместной пьянки. Пол в доме она вымыла от крови, а нож спрятала под ковер.

Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.