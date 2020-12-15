Новости Одессы и Одесской области

Легальная или браконьерская: как одесситам узнать, откуда ёлка?

Легальная или браконьерская: как одесситам узнать, откуда ёлка?

Многие одесситы предпочитают на Новый год украшать натуральные ёлки. Такой выбор поддерживают в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и призывают покупать зелёные красавицы только с бирками.

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«Искусственные ёлки действительно эксплуатируются много лет и поэтому кажутся более экологичным вариантом. Однако следует учитывать углеродный след, затраты энергии и другие ресурсы при их производстве. Мы рекомендуем покупать свежесрезанную ёлку с биркой, что подтверждает ее легальность», — отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Так, на ёлках и соснах должны быть бирки или этикетки, гарантирующие, что деревце не завезли из Чернобыльской зоны и не срубили браконьеры, а вырастили в специальном питомнике. На каждой бирке/этикетке указывается номер и соответствующий ему штрих- код, который заносится в единую систему электронного учета древесины. Его можно проверить на сайте Государственного агентства лесных ресурсов Украины или с помощью мобильного приложения «Ялинка.info». По этому номеру будет указаны порода и место происхождения ёлки.

Если же вы видите, что деревца продаются без бирок, — это повод усомниться в их законности. В таком случае вы можете потребовать у продавца показать документы, подтверждающие легальность лесной продукции.

В свою очередь сотрудники полиции планируют проверять точки торговли зеленым товаром. О результатах рейдов будут информировать общественность, сообщили в пресс-службе Главка Нацполиции в Одесской области.

Отметим, что после праздника ёлку необходимо отнести в пункт приёма, а не просто выбросить на мусорник. В этом году в мэрии обещают развернуть 42 локации, где будут принимать елки.

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Фото Марии Котовой

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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