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Сколько одесситов страдают от инсульта и как его распознать?

Сколько одесситов страдают от инсульта и как его распознать?

Сегодня, 29 октября, отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Мировая практика показывает, что острое нарушение мозгового кровообращения – это не только медицинская, но и социальная проблема. Ведь лечение достаточно дорогостоящее и длительное, а в реабилитации задействованы не только медики, но и семья пациента.

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В Одессе ежегодно фиксируется около 5 тысяч случаев подозрений на инсульт. Таких пациентов везут в городские больницы №1, №10 и №11, которые подписали договоры с Национальной службой здоровья Украины на оказание медицинской помощи этим больным. По городской программе «Здоровье» им предоставляются бесплатные диагностические услуги (КТ, МРТ и другие).

В прошлом году в Одессе прошли курс лечения 1800 человек с инсультом, рассказала главный внештатный невролог департамента здравоохранения Одесского горсовета Лилия Звягина.

– Одесские городские больницы обеспечены всем необходимым для оказания медицинской помощи больным с инсультам по международным стандартам, – отметила врач.

Инсульты делятся на два основных вида: ишемический и геморрагический, которые, в свою очередь, подразделяются еще на несколько типов.

– В каждом конкретном случае нужно знать, что привело к этому заболеванию и какой вид инсульта. В зависимости от этого мы подбираем лечение индивидуально, –говорит Лилия Звягина.

В любом случае при оказании помощи человеку с инсультом очень важно время. Чем быстрее будет начата терапия, тем эффективнее и быстрее человек восстановится.

Также большое значение имеет профилактика и здоровый образ жизни, который подразумевает разумные физические нагрузки и правильное питание.

– Задача семейного врача, в первую очередь, – определить факторы риска, которые могут вызвать инсульт. Очень важно и обучить каждого первой помощи – элементарным навыкам поведения при подозрении на это заболевание. Потому что только своевременное лечение может способствовать полному восстановлению трудоспособности, – отмечает директор Центра первичной медико-санитарной помощи №3 Елена Колоденко.

Как распознать инсульт и что делать?

Инсульт может произойти внезапно и где угодно. Важно его быстро распознать, чтобы не терять драгоценное время. Если человеку вдруг стало плохо, у него наблюдается асимметрия лица (опущен уголок рта), он не может внятно говорить и держать поднятыми обе руки, немедленно вызывайте «скорую». Пока медики будут ехать, больного необходимо положить на бок так, чтобы голова была чуть приподнята.

Фото: Цензор.net

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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