Отключение света в Одессе 16 сентября: список адресов

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 3556 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 16 сентября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
Электроэнергию отключат по следующим адресам:
Атамана Головатого вулиця
1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 25/27, 14, 15, 17, 18, 31
з 09:00 по 17:00
Атамана Головатого вулиця
33, 35, 37, 39, 43, 44, 45, 43б, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 65
з 15:00 по 17:00
Атамана Головатого вулиця
51
з 09:00 по 11:00
Атамана Головатого вулиця
55
з 15:00 по 17:00
Атамана Головатого вулиця
57
з 09:00 по 11:00
Атамана Головатого вулиця
63
з 15:00 по 17:00
Атамана Головатого вулиця
1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 43б, 15, 25/27, 17, 18, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 44, 45, 92
з 09:00 по 17:00
Атамана Головатого вулиця
33, 35, 37, 39, 43, 44, 45, 43б, 52, 54, 56, 58, 63, 65
з 09:00 по 11:00
Атамана Головатого вулиця
43б, 33, 35, 37, 39, 43, 44, 45
з 09:00 по 17:00
Атамана Чепиги вулиця
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 32, 33, 35, 48, 50, 52
з 09:00 по 17:00
Балківська вулиця
36/1, 36/3, 36/8, 36/6, 30Б, 36/7, 36, 36гар, 36/4, 36/5, 36/2
з 07:00 по 12:00
Балтська дорога
47, 58А, 43, 45, 59, 37, 46, 67, 62, 60, 70, 43А, 62/1, 82а, 68, 82, 66, 64А, 64, 75б, 84, 84а
з 09:00 по 20:00
Баркасний провулок
1, 1а, 2, 4
з 09:00 по 20:00
Вишнева вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16/1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43
з 09:00 по 20:00
Вишневий провулок
4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а
з 09:00 по 20:00
Вячеслава Кириллова вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4а, 1б, 9а, 1а, 16, 19а, 32б, 14а, 3а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42
з 09:00 по 20:00
Гайдара вулиця
33, 35, 37, 39, 41
з 00:00 по 23:00
Генерала Бочарова вулиця
6
з 09:00 по 17:00
Генерала Бочарова вулиця
24/26, 28
з 09:00 по 12:00
Генерала Бочарова вулиця
49а
з 15:00 по 17:00
Генерала Бочарова вулиця
22, 22а
з 09:00 по 12:00
Генерала Бочарова вулиця
12
з 09:00 по 17:00
Генерала Бочарова вулиця
18А, 24/26, 28, 22а, 22
з 15:00 по 17:00
Генерала Бочарова вулиця
18А
з 09:00 по 12:00
Генерала Бочарова вулиця
14
з 09:00 по 17:00
Генерала Бочарова вулиця
49а
з 09:00 по 12:00
Генерала Бочарова вулиця
8, 10, 16, 18
з 09:00 по 17:00
Генерала Петрова вулиця
21, 23/1, 19
з 09:00 по 19:00
Героїв оборони Одеси вулиця
74, 76
з 09:00 по 17:00
Головна вулиця
9а, 22Е, 1, 1б, 7, 11, 3а, 5/5а, 7а, 1а, 31, 33, 13, 16, 26, 15, 17а, 29, 22А, 13а, 18б, 28, 3, 2, 17, 25, 21, 18, 22В, 23а, 18а, 4, 19, 8, 23, 20, 22Д, 22Б, 2а, 24, 27, 27А, 22Г, 14А
з 09:00 по 20:00
Демьянова вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а
з 09:00 по 20:00
Дідріхсона вулиця
5а, 3, 5, 9, 11
з 09:00 по 18:00
Дніпровська вулиця
50, 33А, 27, 43, 24, 49, 14, 12, 35, 22, 51, 5, 47, 10, 37, 44, 46а, 23, 34, 8, 20, 31, 24А, 30, 20А, 46, 4, 6, 2, 40, 39, 25, 50А, 33, 18, 28, 42, 27а, 29, 23а, 41, 37а, 16, 32, 38А, 48, 7, 1, 36, 26, 38, 45, 25А
з 09:00 по 20:00
Добровольського проспект
3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40а, 11а, 25А, 1Б, 25б, 38, 33А, 46А, 3а, 24/1, 57/1, 42, 1а, 61, 55, 59, 53, 46, 49, 43, 57, 45, 47, 41, 51, 52, 40, 44, 50, 48
з 09:00 по 20:00
Донецька вулиця
1, 2, 3, 4, 1А
з 09:00 по 20:00
Жевахова гора
17
з 09:00 по 20:00
Жевахова вулиця
19, 92, 94
з 09:00 по 20:00
Жоліо-Кюрі вулиця
26
з 09:00 по 12:00
Жоліо-Кюрі вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17а/с5, 17а, 2А, 13/1, 14гар, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25
з 09:00 по 20:00
Жоліо-Кюрі вулиця
36
з 15:00 по 17:00
Жоліо-Кюрі вулиця
20, 24, 26, 24А, 13А
з 09:00 по 20:00
Жоліо-Кюрі вулиця
36
з 09:00 по 12:00
Жоліо-Кюрі вулиця
26
з 15:00 по 17:00
Закарпатська вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 52а, 26а, 8а, 27А, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209, 29/1
з 09:00 по 20:00
Звонка вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7а, 28А, 11, 26а, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
з 09:00 по 20:00
Вапняна вулиця
49, 51, 53, 55/, 55А, 69А, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 73, 75
з 09:00 по 17:00
Інглезі вулиця
16, 18
з 00:00 по 23:00
Іцхака Рабіна вулиця
6, 10
з 00:00 по 23:00
Кавказська вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26а, 23, 38а, 24а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
з 09:00 по 20:00
Кавказський провулок
4А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
з 09:00 по 20:00
Капітана Кузнецова вулиця
73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76/1, 86, 71Б, 71А, 88, 90
з 09:00 по 20:00
Карьерна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15б, 15а, 16а, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24
з 09:00 по 20:00
Керченська вулиця
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
з 09:00 по 20:00
Коблевська вулиця
13, 15, 15а, 21, 23, 17/19, 22
з 09:00 по 18:00
Колонтаеїська вулиця
12, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39
з 09:00 по 18:00
Конна вулиця
19, 21
з 09:00 по 18:00
Конноармейська вулиця
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 34А, 30А, 24А, 31а, 36А, 37А, 23а, 23Б, 23В, 10А, 51, 39а, 21а, 7А, 3А, 18А, 19/1, 2а, 5А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 47/1
з 09:00 по 20:00
Космонавтів вулиця
48
з 09:00 по 19:00
Кострова вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 4А, 5А, 4Д, 2А, 2Б, 4Ж, 18Б, 4Б, 28а, 4Г, 16А, 17А, 18А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29
з 09:00 по 18:00
Курська вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 58а, 80А, 8а, 30а, 16а, 64а, 9а, 77а, 53б, 7а, 81а, 69б, 44а, 45а, 44, 89а, 75а, 15а, 18а, 19а, 51а, 11а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97
з 09:00 по 20:00
Лесі Українки вулиця
86а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19А, 7, 32а, 12А, 1А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34
з 09:00 по 20:00
Ломоносова вулиця
14, 18, 13а, 13, 15, 16
з 09:00 по 20:00
Луцька вулиця
1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 133а, 29а, 41а, 95А, 97/1, 61а, 59а, 7а, 25А, 119а, 129а, 97/2, 85А, 121а, 101, 121б, 119, 125, 107, 99, 113, 123, 135, 103, 95, 133, 117, 85, 129, 71, 87, 121, 75, 73, 115, 120
з 09:00 по 20:00
Мала Садова вулиця
2, 4, 6, 8, 10, 2А, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22
з 09:00 по 17:00
Майстерска вулиця
1, 3, 4, 7, 20а, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
з 09:00 по 18:00
Махачкалинська вулиця
18
з 09:00 по 12:00
Махачкалинська вулиця
17, 18
з 15:00 по 17:00
Махачкалинська вулиця
17
з 09:00 по 12:00
Махачкалинська вулиця
18
з 15:00 по 17:00
Махачкалинська вулиця
18
з 09:00 по 12:00
Мелитопільска вулиця
19/1, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 58Б, 21/1, 24А, 19/2, 58А, 15А, 1б, 32, 21/2, 21/3, 46В, 34, 36, 46, 54, 56, 58, 9А
з 09:00 по 20:00
Мечникова вулиця
36, 36а, 70
з 09:00 по 18:00
Мицькевича вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А
з 09:00 по 20:00
Мичурина вулиця
21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27
з 09:00 по 20:00
Молодогвардейська вулиця
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 53
з 09:00 по 17:00
Навигаціоний провулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
з 09:00 по 20:00
Нежинська вулиця
1, 3, 5
з 09:00 по 18:00
Микола Бажана вулиця
22А, 21, 21А, 22а/1, 22
з 09:00 по 18:00
Новомосковська дорога
19
з 10:00 по 00:00
Новосельського вулиця
29, 46а, 46, 25, 52, 27, 37, 39, 35, 50, 48
з 09:00 по 18:00
Ольгиевська вулиця
15, 17, 19, 21
з 09:00 по 18:00
провулок Олександра Пресича
2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 2а, 7б, 24а, 22, 24, 26
з 09:00 по 20:00
провулок Бориса Кіфоренка
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б
з 09:00 по 20:00
провулок Вільгельма Габсбурга
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17
з 09:00 по 18:00
провулок Володимира Терещенко
13а, 7
з 09:00 по 20:00
провулок Игоря Киселева
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
з 09:00 по 20:00
провулок Неплія
1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12
з 09:00 по 20:00
провулок Олега Андрійця
1, 3, 6, 7
з 09:00 по 20:00
провулок Олега Стороженко
2, 8а, 6, 8, 10
з 09:00 по 20:00
провулок Юрія Асеєва
57а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 1а, 35/1, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
з 09:00 по 20:00
Песочна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 42а, 58а, 58Б, 126А, 80А, 56, 48а, 36/38, 64а, 148А, 60А, 46а, 86Б, 138А, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
з 09:00 по 20:00
площа Мичурина
2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23а, 3а, 29А, 14а, 14/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 17а
з 09:00 по 20:00
Перемоги вулиця
26а, 1, 2, 3, 79А, 59А, 28а, 45А, 23А, 26б, 43А, 21А, 37А, 5А, 44А, 47б, 35А, 16А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87
з 09:00 по 20:00
Посевна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
з 09:00 по 20:00
Прокатна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1в, 2а, 3а, 1б, 10, 4а, 12, 1а
з 09:00 по 20:00
Раздольна вулиця
43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31/А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49/А, 41/Б, 32а, 25, 3/А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74
з 09:00 по 20:00
Разумовська вулиця
5, 7, 9, 2/4, 6
з 09:00 по 18:00
Ракетна вулиця
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
з 09:00 по 20:00
Раскидайлівська вулиця
30
з 09:00 по 18:00
Релєфна
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 5А, 18а, 12А, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
з 09:00 по 20:00
Ризовська вулиця
17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38
з 09:00 по 18:00
Ростовська вулиця
1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19
з 09:00 по 20:00
Садиковська вулиця
37
з 09:00 по 18:00
Садова вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 14А, 1а, 31, 33, 35, 37, 39
з 09:00 по 17:00
Сегедська вулиця
17А, 19А, 19, 21А, 21Б, 23, 23Б, 21, 23а
з 09:00 по 17:00
Серогодського вулиця
2, 56/58, 51, 39а, 73, 47, 11, 5, 35, 49, 27, 69а, 61, 43, 31, 19, 37, 23, 57, 37а, 67, 3, 25, 15а, 731, 17, 59, 55, 9, 21, 33, 53, 7, 45, 65, 71, 13, 1, 63, 29, 69, 41, 15, 58, 60, 62, 39
з 09:00 по 20:00
Симферопільська вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 15а
з 09:00 по 20:00
Слобідськой спуск
18, 30, 18и, 27Б, 29
з 09:00 по 17:00
Соляна вулиця
1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83
з 09:00 по 20:00
спуск 8 Березня
1, 2, 3, 4а, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
з 09:00 по 20:00
Старопортофранківська вулиця
43
з 09:00 по 18:00
Степова вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14
з 09:00 по 20:00
Степова вулиця
43
з 09:00 по 18:00
Сходинковий провулок
1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21/2, 7Б, 17, 5А, 2А, 16А, 9/2, 9/3, 11/1, 12А, 3А, 9/1, 7А, 15А, 12Б, 16Б, 1А, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 5Б
з 09:00 по 17:00
Тетяни Тесз вулиця
34А, 14, 18, 19, 43
з 09:00 по 18:00
Успенська вулиця
47, 49, 51, 53, 57, 59, 61
з 09:00 по 19:00
Лютнева вулиця
34а, 49а, 36, 21, 13, 1, 28, 40, 17, 12а, 33, 18, 30, 32, 9, 2а, 3, 22, 26, 42, 23а, 33б, 15, 38, 10/2, 7, 29, 6, 13а, 16, 1а, 19, 31, 20/6, 42А, 27, 8, 42Б, 12, 2, 24, 11, 5, 34, 25, 10, 4, 23, 33а, 20, 50, 43, 54а, 51, 55а, 35, 49, 39, 56, 57, 44, 54, 37, 45, 53, 48, 46, 52, 59, 55, 47, 41, 58, 14
з 09:00 по 20:00
Флотська вулиця
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 9а, 27а, 29а, 2А, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29
з 09:00 по 20:00
Фонтанська дорога
15/2, 15 А, 15А, 15Б, 15
з 09:00 по 17:00
Холмиста вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
з 09:00 по 20:00
Хуторська вулиця
95Е
з 09:00 по 20:00
Центральна вулиця
3Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
з 09:00 по 20:00
Центральний Аеропорт вулиця
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 23
з 09:00 по 18:00
Церковна вулиця
1, 3, 8, 29
з 09:00 по 17:00
Черноморска вулиця
1
з 09:00 по 18:00
Чорноморського Казачества вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 123а, 11, 123Б, 123/1, 13, 14, 17, 123
з 09:00 по 17:00
Шестакова вулиця
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 17А, 49а, 35а, 81/2, 10А, 41А, 43, 37А, 27а, 31а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93
з 09:00 по 20:00
Ширяевський провулок
4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28
з 09:00 по 17:00
Щорса вулиця
94А, 33, 44, 46, 48, 50, 52, 58А, 84А, 92А, 80А, 90А, 54, 50а, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 90
з 09:00 по 18:00
Південна вулиця
13, 15, 16, 18, 20, 22, 27, 15а, 29, 15б, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48
з 09:00 по 18:00
Яблучна вулиця
1, 2, 3, 1б, 4, 1а
з 09:00 по 20:00