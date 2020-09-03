Спросите у доктора: что такое розацеа?

В основном розацеа встречается у людей зрелого возраста (старше 40 лет). Дополнительным фактором риска считается светлая кожа, причем женщины страдают от этого недуга чаще мужчин.

О первых симптомах дерматологической проблемы и причинах ее развития рассказал врач-дерматовенеролог Днепропетровского областного центра борьбы со СПИДом Никита Агафонов.

Проблема налицо

Розацеа (розовые угри) – это хроническое воспалительное заболевание кожи лица, для которого характерно стойкое покраснение и отек кожи, появление высыпаний и «сосудистых звездочек». Типичные места локализации розацеа – лоб, нос, щеки и подбородок. Часто болезнь протекает стадиями: с периодическими обострениями и улучшениями.

В зависимости от течения заболевания и интенсивности кожных проявлений выделяют несколько форм и стадий розацеа, но с этим вам поможет разобраться только специалист.

Факторы риска

Причины развития розацеа до сих пор окончательно не выяснены. Чаще всего пусковым механизмом заболевания считают сосудистые и эндокринные патологии, заболевания желудочно-кишечного тракта, инфекционные болезни кожи, сбой иммунитета и нарушение обмена веществ. Играет роль и наследственная предрасположенность, а также влияние внешних факторов: агрессивные косметические процедуры, воздействие на кожу ультрафиолета, тепла, холода, частые стрессы, употребление алкоголя, горячих напитков, пряностей. Кроме того, спровоцировать проблемы с кожей лица способны некоторые медикаменты, гормональные кремы и мази. Есть также версия, что основной виновник развития розацеа – кожный клещ демодекс.

У женщин розацеа нередко возникает или усугубляется в период менопаузы и климакса, в этом случае нужна консультация гинеколога.

Чаще заболевание развивается при совокупности нескольких неблагоприятных факторов.

Тревожные симптомы

В развитии розацеа выделяют несколько основных этапов. Сперва возникает покраснение (эритема), которое в начале заболевания носит временный характер и проходит спустя несколько часов, но позже становится постоянным. Покраснение может сопровождаться покалыванием, жжением, зудом.

Затем к эритеме добавляется отечность лица и множественные «сосудистые звездочки». На следующем этапе воспаление усиливается и на коже лица (иногда – также в зоне декольте и на волосистой части головы) появляются разнообразные высыпания – как просто выпуклые узелки, так и гнойнички (папулы и пустулы). Вначале они единичны, но постепенно сливаются в группы.

У некоторых пациентов болезнь идет дальше и выражается в уплотнении кожи, которая становится грубой и бугристой, начинается деформация черт лица. Может произойти утолщение носа, ушных раковин и так далее.

Достаточно часто (примерно в 20 процентах случаев) при розацеа также наблюдается поражение глаз – в частности, развиваются блефарит, конъюнктивит, кератит. Может беспокоить покраснение и шелушение век, ощущение инородного тела в глазу, зуд.

Что делать?

При обнаружении у себя тревожных симптомов необходимо обратиться за консультацией к дерматологу. Диагностика розацеа основана на характерных клинических проявлениях, причем специфических диагностических тестов не требуется. Лечение обычно назначается комплексное и включает в себя средства как для наружного, так и для внутреннего применения.

В первую очередь исключаются причины и факторы риска, которые могли спровоцировать развитие розацеа – иногда на ранней стадии этих мер достаточно. В более запущенных случаях могут назначаться антибиотики, антигистамины, специальные мази, кремы и лосьоны, противовоспалительные примочки.

На поздних стадиях заболевания для удаления «сосудистых звездочек» может быть рекомендовано применение лазера, электрокоагуляция (воздействие электрическим током) и криодеструкция (воздействие жидким азотом). Для борьбы с участками огрубевшей кожи применяются дермабразия (глубокая шлифовка) и хирургическое иссечение тканей.

Кроме того, рекомендуется максимально щадящий уход за кожей лица и защита ее от воздействия ультрафиолета. Если установлена связь возникновения розацеа с проблемами желудочно-кишечного тракта, необходимо соблюдать диету.

Фото: 24 канал