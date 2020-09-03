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В Офицерском собрании устраивали танцы и показывали кино

В Офицерском собрании устраивали танцы и показывали кино

На улице Спиридоновской стоит хорошо знакомый одесситам бывший кинотеатр «Одесса». Там давно не показывают фильмы, и заброшенное здание постепенно разрушается. А ведь этому дому недавно исполнилось 111 лет, и он не только представляет собой историческую ценность, но и был свидетелем самого драматического периода одесской истории.

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В конце XVIII века на месте кинотеатра находилось домовладение, которое принадлежало семейству Бака. В 1908 году здесь началось строительство нового здания по проекту военного архитектора Тимофея Янчиса. Здание построили всего за год, и в нем разместились Дом экономического общества офицеров Одесского округа и Одесского офицерского собрания.

Постоянными членами собрания офицеров одесского гарнизона были штаб- и обер-офицеры, а временными — военные врачи и военные чиновники, а также офицеры запаса. В здании Офицерского собрания работала библиотека с читальным залом, буфет, а руководство устраивало лекции, военные игры и разбор тактических задач. Кроме того, к услугам офицеров были фехтовальный и гимнастический залы, собственное стрельбище и тир.

Для развлечения офицеров гарнизона в Офицерском собрании проводили танцевальные и музыкальные вечера, а вот маскарады по каким-то причинам были под запретом. Также запрещены были азартные и карточные игры, и тех, кто нарушал эти правила, ожидало суровое наказание.

Когда появился кинематограф, в стенах Офицерского собрания открылся кинотеатр «Арс» — «Армейский синематограф».

После революции в здании работали Центральный показательный клуб, гарнизонный театр 51-й дивизии, а позже — армейский Дом культуры, где выступали Эдуард Багрицкий, Исаак Бабель, Константин Паустовский. Также здесь размещался войсковой исторический музей.

В 1953 году здесь был открыт кинотеатр «Одесса», где фильмы демонстрировались в пяти залах. В то время он был единственным таким кинотеатром в стране.

Источники: obodesse.at.ua, Википедия

Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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