Отключение света в Одессе 4 сентября: какие улицы останутся без электричества

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 244 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 4 сентября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

10-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 16, 22Б, 18, 20, 22, 22А

11-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 30А, 15, 17, 19, 17А, 21, 23, 32, 34, 36, 38

32-я линия 1, 9, 10, 11, 12, 14, 10А, 4а, 16А, 16/1, 11а

33-я линия 2, 3

Академика Заболотного улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 18А, 13А, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Академика Королёва улица 14, 22, 28, 30, 32, 34, 48/1, 42, 44

Балковская улица 36/4, 30Б, 36/2, 36/6, 36/3, 36/5, 36гар, 36/1, 36/7, 36/8, 36

Воронежская улица 16

Генерала Бочарова улица 9

Героев обороны Одессы улица 52, 54, 52А

Давида Ойстраха улица 1, 2, 4, 6, 7А, 3, 5, 13

Добровольского проспект 95, 97, 99, 101, 109А, 105, 107, 109, 111, 123, 125, 127, 129, 131

Жолио-Кюри улица 22, 24, 60, 62, 64

Ильфа и Петрова улица 4, 4/1, 2

Инглези улица 12/3, 12, 15а, 12/2, 14

Княжеская улица 2, 4, 5, 9, 10, 11

Космонавтов улица 64

Костанди улица 187/1, 187, 189

Красный переулок 9, 7Б, 11, 7А

Курская улица 153, 167, 167б

Левитана улица 101А, 101г, 101, 119, 121, 119а

Малая Арнаутская улица 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 37

Маршала Жукова проспект 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 75

Мичурина улица 19а, 19

Новая улица 3, 5, 6, 8, 5а, 7А, 7

Новосельского улица 1, 8, 10, 12

переулок Матросская Слободка 2

Тепличная улица 6, 3б, 4А

С 09:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Бунина улица 27, 28, 29, 33

Военный спуск 1, 3, 6, 8, 14, 18

Греческая улица 33, 35

Дворянская улица 28, 30, 31, 33

Екатерининская площадь 4а, 6/8, 6, 8

Екатерининская улица 24, 26

Нежинская улица 40, 42

Новосельского улица 65, 66, 67, 70, 72, 78, 80, 64а, 64б

Пастера улица 58, 60, 62, 64

переулок Маяковского 3, 5, 7, 9

Преображенская улица 15, 17, 21, 24, 28, 30

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам: