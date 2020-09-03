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Отключение света в Одессе 4 сентября: какие улицы останутся без электричества

Отключение света в Одессе 4 сентября: какие улицы останутся без электричества

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 244 дома.

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Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 4 сентября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 10-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 16, 22Б, 18, 20, 22, 22А
  • 11-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 30А, 15, 17, 19, 17А, 21, 23, 32, 34, 36, 38
  • 32-я линия 1, 9, 10, 11, 12, 14, 10А, 4а, 16А, 16/1, 11а
  • 33-я линия 2, 3
  • Академика Заболотного улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 18А, 13А, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
  • Академика Королёва улица 14, 22, 28, 30, 32, 34, 48/1, 42, 44
  • Балковская улица 36/4, 30Б, 36/2, 36/6, 36/3, 36/5, 36гар, 36/1, 36/7, 36/8, 36
  • Воронежская улица 16
  • Генерала Бочарова улица 9
  • Героев обороны Одессы улица 52, 54, 52А
  • Давида Ойстраха улица 1, 2, 4, 6, 7А, 3, 5, 13
  • Добровольского проспект 95, 97, 99, 101, 109А, 105, 107, 109, 111, 123, 125, 127, 129, 131
  • Жолио-Кюри улица 22, 24, 60, 62, 64
  • Ильфа и Петрова улица 4, 4/1, 2
  • Инглези улица 12/3, 12, 15а, 12/2, 14
  • Княжеская улица 2, 4, 5, 9, 10, 11
  • Космонавтов улица 64
  • Костанди улица 187/1, 187, 189
  • Красный переулок 9, 7Б, 11, 7А
  • Курская улица 153, 167, 167б
  • Левитана улица 101А, 101г, 101, 119, 121, 119а
  • Малая Арнаутская улица 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 37
  • Маршала Жукова проспект 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 75
  • Мичурина улица 19а, 19
  • Новая улица 3, 5, 6, 8, 5а, 7А, 7
  • Новосельского улица 1, 8, 10, 12
  • переулок Матросская Слободка 2
  • Тепличная улица 6, 3б, 4А

С 09:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Бунина улица 27, 28, 29, 33
  • Военный спуск 1, 3, 6, 8, 14, 18
  • Греческая улица 33, 35
  • Дворянская улица 28, 30, 31, 33
  • Екатерининская площадь 4а, 6/8, 6, 8
  • Екатерининская улица 24, 26
  • Нежинская улица 40, 42
  • Новосельского улица 65, 66, 67, 70, 72, 78, 80, 64а, 64б
  • Пастера улица 58, 60, 62, 64
  • переулок Маяковского 3, 5, 7, 9
  • Преображенская улица 15, 17, 21, 24, 28, 30

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Педагогическая улица 2, 5, 7
  • Педагогический переулок 5А, 5
  • Северный переулок 3, 8, 10, 4а, 12
  • Тополевая улица 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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