Если ваш язык неожиданно обложило налетом, проанализируйте свой образ жизни, привычки и самочувствие. Возможно, вам просто нужно купить специальный скребок для чистки языка или бросить курить. Но в ряде случаев налет на языке – это сигнал о серьезных проблемах с внутренними органами.

Какие нюансы должны насторожить в случае, если появился налет на языке, рассказала стоматолог-терапевт Наталья Головня.

Почему врачи просят показать язык?

Язык – это своеобразное зеркало состояния всего организма. Именно поэтому врачи так часто просят пациентов показать его. У здорового человека язык должен быть бледно-розового цвета, с хорошо различимыми вкусовыми сосочками и продольной складкой по центру.

Вариантом нормы также считается небольшое количество белесоватого налета, который в теплое время года может становиться чуть более плотным, а зимой – приобретать желтоватый оттенок. Главное – он должен легко счищаться зубной щеткой и не иметь неприятного запаха.

В целом налет на языке образуется из эпителиальных клеток, остатков пищи и микроорганизмов, присутствующих в полости рта.

Когда стоит волноваться из-за налета на языке?

Поводом для беспокойства должен стать постоянный плотный белый налет на языке (в таких случаях говорят, что язык обложен), полностью скрывающий слизистую оболочку. Тревожным симптомом считается и необычный цвет налета: желтый, зеленоватый, черный, серый или коричневый.

Должно насторожить и изменение консистенции налета – если она стала плотной, творожистой, слизистой или липкой, а также появление неприятного запаха. Рекомендуется обратиться к врачу и в том случае, если сам язык поменял цвет и из розового стал ярко-красным, синеватым или, наоборот, слишком бледным.

Вышеперечисленные изменения могут говорить как о стоматологических патологиях, так и об острых или хронических заболеваниях внутренних органов.

Сопутствующими симптомами обложенного языка могут быть трещины на его поверхности, жжение, горечь и сухость во рту.

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Ищем причину налета на языке: диабет, онкология, желудок?

Для начала нужно исключить две самые безобидные и при желании легко устранимые причины постоянного белого или желтоватого налета на языке: это неправильная гигиена полости рта и курение. В первом случае вам просто нужно не забывать при чистке зубов очищать еще и язык (для этого предназначена обратная сторона многих зубных щеток или специальный скребок), во втором – отказаться от вредной привычки.

Привести к образованию налета способны также проблемы с носовым дыханием, злоупотребление мягкой пищей, стресс, гормональный сбой, гиповитаминоз, прием некоторых лекарств (например, антибиотиков), запор или диарея.

Что касается стоматологических патологий, то налет на языке может быть спутником стоматита, гингивита, пародонтоза или глоссита (воспаления языка).

Также налет часто говорит о заболеваниях желудка и кишечника (гастрите, язвенной болезни, энтероколите, дуодените, панкреатите) и кандидозе полости рта. Чуть реже это сигнал об инфекционных и паразитарных болезнях, проблемах с почками, печенью, желчным пузырем или органами дыхания. Кроме того, обложенный язык может наблюдаться при сахарном диабете и онкологических патологиях.

К каким врачам обратиться в первую очередь?

Поскольку налет на языке – это не болезнь, а симптом, чтобы избавиться от него, нужно выяснить причину его появления. Стоит начать с консультации стоматолога, который по результатам осмотра точно определит, связана ли обложенность языка с проблемами полости рта, и в случае необходимости направит вас к другим специалистам.

В зависимости от цвета, плотности и локализации налета, а также наличия других симптомов, вам могут потребоваться такие обследования, как УЗИ внутренних органов, общий и биохимический анализы крови, анализ крови на наличие бактерии хеликобактер пилори, копрограмма, бакпосев на флору ротовой полости и т. д.

Терапия будет назначена по результатам обследований. До этого не стоит самостоятельно ставить диагноз и начинать лечение, а также очищать язык с помощью агрессивных растворов, содержащих спирт, перекись водорода, йод. Во‑первых, вы можете повредить слизистую оболочку, а во‑вторых – замаскируете признаки болезни и лишь усложните задачу врачу.

Пейте больше воды

Чтобы свести риск появления налета к минимуму, пейте достаточно воды, не злоупотребляйте кофе и черным чаем, чаще ешьте твердые овощи и фрукты, а также следите за сбалансированностью рациона в целом.

Ирина Лебединец

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