Завтра, в понедельник, 18 октября, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Переменная облачность. Без существенных осадков.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 4-6°С тепла, днем 13-15°С.
По Одесской области
- Переменная облачность. Без существенных осадков
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 3-8°С тепла, днем 11-16°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Одессе 19-20 октября
- Переменная облачность.
- Без существенных осадков, лишь днем 19 октября местами небольшой дождь.
- Ветер северный, днем 20 октября южный, 9-14 м/с.
- Температура ночью: 19 октября 3-8°С тепла.
- 20 октября 0-5° тепла, днем 11-16°.
Прогноз погоды в Одессе 21-22 октября
- Без осадков.
- Температура ночью 5-10°С, днем 15-20°С.
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