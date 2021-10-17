Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 18 октября: каким будет понедельник

Погода в Одессе 18 октября: каким будет понедельник

Завтра, в понедельник, 18 октября, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков.

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Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

  • Переменная облачность. Без существенных осадков.
  • Ветер северный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 4-6°С тепла, днем 13-15°С.

По Одесской области

  • Переменная облачность. Без существенных осадков
  • Ветер северный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 3-8°С тепла, днем 11-16°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одессе 19-20 октября

  • Переменная облачность.
  • Без существенных осадков, лишь днем 19 октября местами небольшой дождь.
  • Ветер северный, днем 20 октября южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью: 19 октября 3-8°С тепла.
  • 20 октября 0-5° тепла, днем 11-16°.

Прогноз погоды в Одессе 21-22 октября

  • Без осадков.
  • Температура ночью 5-10°С, днем 15-20°С.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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