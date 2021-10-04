Спроси у доктора: что можно есть после резекции желудка?

После резекции желудка очень важным этапом будет послеоперационный период. «Одесская жизнь» узнавала о нюансах питания в это время.

Два месяца назад мне сделали резекцию желудка (осталась четверть желудка), а диету и общие рекомендации при этом толком не расписали. Что можно и чего нельзя есть после такой операции? А то аппетита нет, еда не «лезет»… Тамара Дмитриевна, г. Бровары».

На вопрос читательницы отвечает врач гастроэнтеролог-эндоскопист высшей категории днепропетровской горбольницы №9 Лариса Припиченко.

— Чтобы точно ответить вам, в идеале необходимо знать, в связи с чем была произведена резекция желудка. Я предполагаю, что причиной операции могли стать осложнения язвенной болезни (кровотечение, прободение) или онкологическая патология. В первом случае вы должны наблюдаться у врача-хирурга по месту жительства в течение одного-двух лет с консультациями врача-гастроэнтеролога, во втором — у врача-онколога (длительно) с консультациями хирурга и гастроэнтеролога. То есть вам в любом случае необходим осмотр хирурга для того, чтобы он проверил послеоперационные швы, рубцы и так далее, а также консультация гастроэнтеролога, чтобы разобраться, почему у вас нет аппетита.

Заочно могу предположить, что возможная причина этого кроется в сопутствующей патологии, например, хроническом панкреатите (чтобы сказать точно, нужны дополнительные обследования — амилаза крови и диастаза мочи, анализ кала на скрытую кровь, копрограмма, УЗИ органов брюшной полости). С помощью этих анализов исключается внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы, которая может вызывать снижение аппетита и даже ощущение дискомфорта вплоть до болей в органах брюшной полости. Тогда врач может назначить вам заместительную ферментативную терапию.

Возможно, вы нуждаетесь в регуляции моторики желудка, тогда помогут так называемые прокинетические препараты или препараты, которые содержат в себе и прокинетики, и вещества, снимающие воспаление слизистой. Но вам в любом случае обязательно нужна очная консультация врача, потому что после операции необходимо диспансерное наблюдение, а назначение медикаментов будет зависеть от вашего состояния и результатов анализов.

Какая нужна диета после резекции желудка?

– Что касается диеты, то после резекции желудка рекомендуется частое и дробное питание (6-8 раз в день маленькими порциями). Пища должна быть «щадящей», не вызывающей раздражения. Поэтому исключите крепкие и горячие чай и кофе, а также алкоголь, газированные напитки, специи, жареные и копченые блюда, сведите к минимуму употребление соли.

Вместо чая пейте настой травы душицы, он повышает моторику и усиливает аппетит. Можете заваривать семена укропа, который убирает излишнее вздутие и помогает нормализовать стул. Вам также разрешены все виды каш, картофельное пюре, яйца всмятку, йогурт, нежирный мягкий сыр, постные сорта мяса без бульонов, запеченная в духовке и отварная рыба, проваренные и пропаренные овощи, запеченные яблоки и тыква.

Подготовила Ирина Лебединец

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