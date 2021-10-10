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Спроси у доктора: шейный остеохондроз — чем опасен хруст в шее?

Спроси у доктора: шейный остеохондроз — чем опасен хруст в шее?

Если при наклоне или повороте головы у вас возникает дискомфорт и хруст в шее, стоит обратиться за консультацией врача, чтобы не пропустить опасную патологию – шейный остеохондроз.

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Чем чреват, кому грозит и как предупредить шейный остеохондроз, рассказала невролог высшей категории, заведующая неврологическим отделением днепровской горбольницы №5 Оксана Щитник.

Болеет даже молодежь

Остеохондроз шеи – это хроническое заболевание, при котором происходят дегенеративно-дистрофические изменения в межпозвоночных дисках и суставах шейного отдела. Это, в свою очередь, приводит к защемлению нервных окончаний и воспалительным процессам, затрагивающим окружающие ткани и структуры.

хруст в шее

Шейный остеохондроз очень распространен и, в отличие от грудного и поясничного, нередко возникает даже у пациентов молодого возраста, что объясняется большой подвижностью этого отдела позвоночника и повышенной нагрузкой на него. При этом позвонки шеи меньше позвонков других отделов.

Особое внимание диагностике и лечению этой патологии уделяется потому, что именно через шею проходят жизненно важные нервы и сосуды, влияющие на работу других органов. Запущенный остеохондроз шеи может привести к мигрени, гипертонии, проблемам со зрением и другим осложнениям.

Причины шейного остеохондроза

Спровоцировать развитие шейного остеохондроза могут многие причины, которые часто встречаются в комплексе. Это малоподвижный или сидячий образ жизни, неправильная осанка, лишний вес, нарушение обмена веществ, наследственная предрасположенность, возрастные изменения в позвоночнике. Стать причиной проблемы могут и хронические заболевания опорно-двигательного аппарата (сколиоз, плоскостопие), из-за которых нагрузка на позвоночник распределяется неравномерно, а также травмы или врожденные аномалии спины и шеи.

хруст в шее

Спровоцировать проблему с шеей могут даже такие факторы, как неудобная обувь, «неправильная» подушка или несбалансированное питание, в результате которого организм испытывает дефицит магния, кальция, витаминов В, С и D.

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Тревожные симптомы

Шейный остеохондроз развивается постепенно и прогрессирует медленно, поэтому на начальном этапе болезнь часто протекает почти бессимптомно. В этот период человека может беспокоить только легкий дискомфорт или боль в шее во время движения.

На второй стадии заболевания из-за смещения межпозвоночных дисков сдавливаются нервные корешки, что приводит к интенсивным болям в шейном отделе и ухудшению общего самочувствия: возникают головные боли, быстрая утомляемость, рассеянность.

хруст в шее

На следующем этапе боль становится постоянной, распространяется на руки и плечи, появляется онемение и слабость мышц. Наконец, четвертая стадия шейного остеохондроза характеризуется разрушением межпозвоночных дисков, что приводит к искривлению осанки, нарушению координации, скованности движений, повреждению соседних суставов.

Общие симптомы шейного остеохондроза включают в себя боль и хруст в шее при поворотах головы, звон и шум в ушах, головокружение и головную боль, болевые ощущения в затылке и плечах, онемение рук, лица и шеи. Иногда может наблюдаться ухудшение слуха и зрения, проблемы с дыханием, скачки артериального давления (особенно характерно для женщин).

Диагностика и лечение шейного остеохондроза

При подозрении на шейный остеохондроз, помимо осмотра у терапевта или невролога, требуется комплексное обследование. Основным методом диагностики считается магнитно-резонансная терапия, на более поздних стадиях заболевания эффективны компьютерная томография и рентген. Также может понадобиться дуплексное сканирование сосудов. Для исключения других заболеваний со схожими симптомами часто рекомендуется консультация лора и кардиолога.

хруст в шее

Лечение остеохондроза шеи требует комплексного подхода и включает в себя применение медикаментов (противовоспалительные и седативные препараты, витамины, хондропротекторы), физиотерапию, массаж, лечебную физкультуру. В тяжелых случаях применяется хирургическое вмешательство.

Помогут разминка и правильная подушка

Чтобы не оставить болезни ни малейшего шанса:

  • регулярно делайте разминку для шеи;
  • купите ортопедический матрас и подушку;
  • по возможности запишитесь в бассейн.

Ирина Лебединец

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Редакция ПРОФИЛЬ

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