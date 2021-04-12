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И рог изобилия, и дамский поцелуй: одесский дом в черно-серых тонах (фото)

И рог изобилия, и дамский поцелуй: одесский дом в черно-серых тонах (фото)

Этот памятник архитектуры на улице Екатерининской, 24 в Одессе отличается, прежде всего, своей «цветовой гаммой»: он не в тонах охры, как это чаще всего встречается в Одессе, а в черно-серых тонах. Может быть, именно поэтому ресурс «Архитектура Одессы» называет его «мистическим черно-серым домом».

Страницы прошлого

Пятиэтажному зданию более 100 лет: он строился в 1913-1914 годах как доходный дом Актаровых. Архитекторы – Р. Радбиль и А. Юргевич.

Как подсказывает ресурс «Домофото», «подпоручик Актаров за себя и по доверенности братьев Актаровых в 1913 г. подал прошение на выделение 30 кв. саж. тротуара под склад стройматериалов по Екатерининской, 24 ввиду предстоящей постройки дома. Разрешение получено».

А самим участком Актаровы владели задолго до постройки дома: в 1873 году Г. Маразли продал его одесскому купцу Григорию Актарову.

Дом был доходным, но размещалась здесь и художественная студия Ю.Бершадского. Потом ее, как водится, национализировали, а в конце двадцатых годов прошлого века и вовсе закрыли… У дома вообще богатая история: находился здесь и детский сад, и контора продовольственных товаров Союзглавторга, и отдел капитального строительства одесского горисполкома. Сегодня это жилой дом с административными помещениями.

черно-серый дом, фасад

черно-серый дом в Одессе

черно-серый дом, табличка

Что уже потеряно?

Чего в доме на сегодняшний день уже не увидишь? Росписи, надежно спрятанные под слоями штукатурки. Вывеска магазина закрывает старинную табличку с именем архитектора и годами постройки. В здании есть лифт, но аутентичный механизм не сохранился. А еще во дворе дома существовал фонтан со светильниками в стиле модерн…

И все же, как точно отмечает ресурс «Архитектура Одессы», «доходный дом Актаровых — один из последних богато декорированных домов в истории Одессы, известен изобилием эпатажной скульптуры на фасаде и остатками росписей в арке».

черно-серый дом, окно

черно-серый дом, штукатурка

черно-серый дом, скульптуры

Фасад – целая история

Как бы ни старалось время, как бы не пугал сегодняшний фасад красавца-дома трещинами, сколами, огромными следами от «павшей» штукатурки, он все еще сохранил свой уникальный декор, и мы пока еще можем полюбоваться его элементами.

Фасад нам рассказывает свою неповторимую историю. Вглядитесь: тут целые композиции с фигурами мужчин и женщин. Здание словно охраняют мальчик и девочка, которые держат в руках рог изобилия. И, повторюсь, пока все это еще можно рассмотреть, хотя с каждым годом процесс созерцания и любования становится все более усложненным: аутентичный фасад давно пора спасать.

черно-серый дом, окна

черно-серый дом, балкон

черно-серый дом, трещина

черно-серый дом, карниз

черно-серый дом, ноги

…И загадочный дамский поцелуй

«Чтение» фасадов – процесс не из простых. Особенно когда изучаешь изюминки и тонкости, а этому процессу ну очень мешает очередные «обломки».

Будете изучать фасад этого здания, не пропустите одну интересную деталь: среди богатого декора имеется здесь медальон с двумя целующимися дамами. Можно только предположить, что имели в виду создатели дома, когда декорировали фасад доходного дома именно такой деталью. И, кстати, совсем не случайно, вероятно, этот медальон отыскать на фасаде не так уж и просто…

Фото автора, фото медальона с целующимися дамами – Facebook-группа «Архитектура Одессы»

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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