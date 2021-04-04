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Локдаун в Николаеве: Национальная гвардия заблокировала входы на рынок (видео)

Локдаун в Николаеве: Национальная гвардия заблокировала входы на рынок (видео)

В Николаеве торговцы с рынка “Колос” несмотря на карантинный запрет продолжили работать. Для закрытия рынка задействовали Национальную гвардию.

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По словам предпринимателей, в супермаркетах, которым во время жесткого карантина в Николаеве работать можно, покупателей больше, чем на рынках. Поэтому они решили, что это неравноправно, и в субботу, 3 апреля, вышли на работу. К ним приехала полиция, но разбирательство ничем не закончилось, пишет издание “Новости N”.

Утром в воскресенье, 4 апреля, к рынку приехали бойцы Нацгвардии, которые заблокировали входы на рынок. Им была была поставлена задача не пропускать на рынок никого – ни продавцов, ни покупателей. Протоколы о нарушении карантинных ограничений в отношении них пока еще никто не составлял.

Однако, как пишет издание, на вещевом рынке, который расположен на противоположной от “Колоса” стороне проспекта Мира, большинство торговых точек спокойно работают.

Напомним, что карантин ужесточить могут и в Одесской области.

Фото: “Новости N”

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Редакция ПРОФИЛЬ

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