«Коронавирусный» 2020-й год обогатил наш лексикон новыми словами: пандемия, локдаун, сатурация, пульсоксиметр… Последний термин обозначает медицинский прибор, который сегодня рекомендуют иметь в домашней аптечке наряду с термометром и тонометром.

Что измеряет пульсоксиметр и при каких заболеваниях, помимо коронавируса, может пригодиться, рассказывает врач-пульмонолог высшей категории Наталья МАСИЧ.

Как работает пульсоксиметр?

Пульсоксиметр – это контрольно-диагностический прибор, предназначенный для неинвазивного (без прокола кожи) измерения сатурации – уровня насыщения крови кислородом. Одновременно устройство измеряет частоту пульса.

Пульсоксиметры бывают стационарными и многофункциональными (для профессионального использования в больницах) и портативными, бытовыми, но принцип их работы одинаков. Метод исследования основан на том, что гемоглобин, молекула которого связана с молекулами кислорода, по-другому поглощает световые волны определенной длины, чем гемоглобин, не связанный с молекулами кислорода.

Мобильный пульсоксиметр очень прост в эксплуатации, безопасен (применяется только световое излучение) и может использоваться как для взрослых, так и для детей.

Стандартное «домашнее» устройство имеет вид небольшой «прищепки», которая надевается на палец, просвечивая его. При прохождении света через кровь и мягкие ткани происходит его частичное поглощение, что позволяет определить содержание кислорода в крови. Полученные показатели выводятся на дисплей прибора в виде цифр. Вся процедура занимает примерно полминуты.

В каких случаях применяется пульсоксиметр?

Необходимость применения пульсоксиметра при коронавирусной инфекции обусловлена тем, что одно из наиболее типичных ее осложнений – это пневмония. Но тяжесть воспалительного процесса в легких далеко не всегда можно определить по внешним симптомам и общему состоянию больного. Поэтому, чтобы не пропустить критический момент, при коронавирусе рекомендуется регулярное измерение показателя сатурации, которое можно проводить в домашних условиях.

Содержание кислорода в крови в норме составляет 95-99%. Если этот показатель стабильно ниже, нужны дополнительные обследования: рентген или компьютерная томография легких. При цифрах ниже 92-90% требуется госпитализация.

Помимо коронавируса, существует ряд патологий, течение которых сопровождается дефицитом кислорода в крови и также требует периодической или регулярной пульсоксиметрии. Это хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, анемия, туберкулез, а также состояние пациента после операции и наркоза или при проведении кислородной терапии.

Применяется пульсоксиметр и при реабилитации пациентов, перенесших инфаркт, и для контроля сатурации при занятиях спортом.

Пониженный уровень кислорода в крови не обязательно означает, что вы заболели

Многие люди сейчас покупают пульсоксиметры «для профилактики» и ежедневно измеряют сатурацию для самоуспокоения, не имея никаких симптомов коронавируса. Если вы как раз из этой категории, то помните, что пониженный показатель уровня кислорода в крови вовсе не обязательно означает, что вы заболели.

Причиной этого могут стать гель-лак или обычный лак темного цвета на ногтях, затрудняющие работу пульсоксиметра, а также переохлаждение тканей (для получения точных данных ваш палец должен быть теплым и максимально неподвижным в процессе измерения). Кроме того, исказить показатели сатурации может недавняя физическая нагрузка или «подсевшие» батарейки в приборе.

Для домашней аптечки подойдет недорогой пульсоксиметр

В аптеках и интернет-магазинах цены на бытовой пульсоксиметр в среднем стартуют от 300 гривен, а самые дорогие модели стоят 2000-2500 гривен. Стоимость обычно зависит от производителя, дизайна, наличия дополнительных функций и аксессуаров (ремень, поясной карман). Кроме того, многие продавцы сейчас пользуются ажиотажным спросом и безосновательно поднимают цены даже на самые простые китайские устройства.

Но переплачивать в данном случае смысла нет. Принцип работы и у дешевых, и у дорогих моделей абсолютно одинаков, поэтому со своей основной задачей – контролем уровня кислорода в крови и частоты сердечных сокращений – приборы справляются с равным успехом.

При этом небольшую погрешность в измерении (плюс-минус 2%) может дать устройство любой ценовой категории. Поэтому для домашней аптечки будет достаточно недорогого пульсоксиметра, который поможет вам сохранить спокойствие и здоровье во время коронавирусной пандемии.

Однако помните, что лучше всего покупать аппарат в магазинах медтехники.

Ирина Лебединец

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