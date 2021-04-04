В Одессе на поселок Котовского будет ходить новый трамвай “Одиссей MAX”

Трамвай повышенной вместимости будет ходить на 7 маршруте, между поселком Котовского и Пересыпским мостом, сообщил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

«На седьмом маршруте появится еще один «Одиссей Макс», также там запустили несколько вагонов-спарок, поэтому сейчас вывоз пассажиров с Суворовского района стал намного легче», — отметил Жеман.

Напомним, первый одесский трамвай «Одиссей-MAX» сдали в сентябре 2019 года. Он работает на маршруте №26 (11 станция Люстдорфской дороги – Старосенная площадь).

Второй «Одиссей-MAX» вышел на маршрут в сентябре 2020 года. Он работает на маршруте №7 в Суворовском районе.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Одессе планируют собрать 10 новых трамваев собственного производства.

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