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Рыба есть — рыбы нет: ситуация с морепродуктами на одесских рынках (фоторепортаж)

Рыба есть — рыбы нет: ситуация с морепродуктами на одесских рынках (фоторепортаж)

После рашистского подрыва Каховской ГЭС, Минздрав Украины призывает избегать купания в водоемах, делать заборы воды для употребления и хозяйственных нужд, поить животных и ловить рыбу. Кстати, какие морепродукты сейчас можно купить на одесских рынках?

…Море снова несет опасность и смерть. Множество мин, смытых водой после разрушения Каховской ГЭС, вынесло в море. Начался мор рыбы, мусора и трупы животных — таковы последствия катастрофы, устроенной рашистами.

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Корреспондент «Одесской жизни» побывала на Новом базаре и Привозе, чтобы поинтересоваться, какие морепродукты сейчас можно увидеть на прилавках двух знаменитых рынков города.

По дороге на Новый базар, где иногда можно было купить что-то «только что пойманное», теперь такого уже не увидишь.

Морепродукты можно приобрести только в корпусе и магазине в «свежезамороженном виде». Это касается рыбы, мидий и т.п.

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В рыбных рядах одесского Привоза — заметная тишина. Рыба есть. Но ее очень мало. Большинство прилавков пустуют. Есть соленая и вяленая рыба. Кстати, ее тоже немного.

Можно приобрести «еще живых» карасиков, леща, сома, карпа и т.д. Снова добавлю, что всего этого на прилавках очень мало.

В продаже есть малосольная сельдь. Что с «тюлечкой»?

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Есть свежая и малосольная сардель, есть и хамса. Этой вкусной и любимой многими рыбки тоже очень мало, но она есть.

Вас интересует экзотика? Мидии и раки?

Нет, в рыбных рядах Привоза вы такого не отыщете. Зато как только вы зайдете на Привоз с центрального входа (ул. Преображенская), то сразу и увидите места продажи и мидий, и раков — в большом ассортименте. Покупайте сколько захотите. Только не пытайтесь фотографировать эту красоту: такое услышите, что, как говорят в Одессе, «мало вам не покажется».

Очень «своевременные» продукты, учитывая призывы Минздрава…

 

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Мария Котова

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