Сказки на войне: одесситки создали популярную в Европе сказку для детей

Одесситки — писательница Оксана Маслова и иллюстратор Ирина Потапенко во время войны создали очень интересную сказку для детей «Общество потерянных перчаток», которая стала детским бестселлером в Чехии. Сегодня мы хотим вам рассказать о ее авторе и иллюстраторе.

23 апреля Всемирный день книги и авторского права. Этот праздник отмечают авторы, издатели, учителя, библиотекари и все, кто причастен к книге. Даже во время войны украинцы не оставляют своего любимого книжного дела: кто-то отстраивает разрушенную библиотеку, кто-то редактирует книги и возобновляет издательство

Писателем не становятся, а рождаются

— Оксана, как вы стали писателем? Вы пишете только для детей?

— Я начала писать в 14 лет. Из-за интереса к людям и историям выбрала журналистику. Однажды я написала пьесу и отправила на конкурс. Это был один из самых больших и авторитетных фестивалей-конкурсов современной драмы – «Неделя актуальной пьесы». Мой текст привлек жюри и они выбрали его для читок-презентации в рамках фестиваля. Мне трудно было понять, что это реальность. Теперь мои тексты входят в шорт и логинлисты престижных национальных и международных фестивалей-конкурсов современной драмы. Кстати, один из текстов можно увидеть на сцене Одесского «тюза» — это «Бал Черного моря». Забавная и добрая сказка об экологии, принцессе, новом платье и изобретательных животных, живущих в Одесском регионе.

— Когда вышла ваша первая книга?

Первая книга вышла еще в Одессе — это арт-роман в прозе, поэзии и акварели «Танцуй, не дрожи» с картинами невероятной аквалеристки Ирины Кондрашовой. Это история о молодой девушке, которая сталкивается с требованиями патриархального общества, но находит в себе силы двигаться в собственном направлении. Там есть и грустные, и очень смешные стихи. Однажды я получила сообщение от знакомой, что она взяла эту книгу с собой, когда была вынуждена покинуть Украину. Эта книга стала ее утешением. Такие вещи вдохновляют.

— Что еще вас вдохновляет?

— Меня вдохновляют сложные темы. В которых тяжело, но очень важно разобраться. Например, «Бал Черного моря» я создала, чтобы объяснить ребенку, почему не буду покупать «стопятьсотую» игрушку, и как потребление влияет на экологию.

Все мы иногда, как потерянные перчатки

— Сегодня все новости, что в Чехии выпустили вашу аудиокнигу «Общество потерянных перчаток», откуда пришла идея сюжета?

— Сейчас во время войны у детей идет детство. Единственное и на всю жизнь. Психологи говорят, что в детстве человек формируется как личность. То, что мы переживаем в детстве, потом влияет на всю нашу жизнь. Я хочу, чтобы у детей, даже во время войны, были сказки, были хорошие истории, дающие надежду. Да, темы сейчас сверхсложные, ведь сама история о потерянном маленьком существе в городе. Это перчатка, ведь все мы когда-то теряли перчатки, и она в новом чужом городе. Одна – одинёхонька. Очень знакомое чувство для многих украинских женщин и детей, к сожалению. Эта история о том, как не потеряется. Но больше всего она о том, как найти своих. О том, что время от времени происходят большие утраты, к примеру, близких. И кажется, что такую потерю не пережить. Но герои истории находят свой способ жить дальше и помогать другим. Это сказочный мир, но проблемы реальны.

— Сказка вышла только в формате аудио?

— Эта книга вышла в двух форматах: аудио и издана. Версию на украинском читаю я сама, а на чешском — популярная чешская актриса Андре Эльснерова

Иллюстрации для книги создавала одесская художница Ирина Потапенко. Кроме того, в Чехии вышла как раз книга. В настоящее время крупное украинское издательство ведет переговоры по изданию в Украине. Если пройдет успешно, в Украине книгу смогут прочесть уже на Рождество.

— Это отлично, когда украинское творчество становится частью Европы, как вам это удалось?

— Мне просто повезло. Мои тексты переведены на чешский, немецкий, английский, шведский и финский. В формате книг, сценических чтений и на сценах театров и в рамках перформансов представлены в США, Германии, Чехии, Финляндии, Украине, Италии.

Сказки и истории спасает нас от ужаса

— У вас есть любимые детские авторы, произведения? Чтобы вы посоветовали?

— Перед началом войны мы начали читать серию о мумитролях: «Муми-тролль и комета». Именно эта история сильно отзывается. Я люблю книги скандинавских авторов. Очень советую «Мы из Биллербю» Астрид Линдгрен. Но сами эти рассказы от имени маленькой девочки о тихой жизни в тихом городке создают особую атмосферу. Детям постарше я бы предложила истории Терри Пратчета. Его главные герои – обычные люди без супер-возможностей, которые встречаются с угрожающими вызовами и существами, и находят пути, как их преодолеть, заручившись совершенно неожиданной поддержкой.

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Сейчас я работаю над концептом новой истории о маленькой семье из мамы и дочери, которые были вынуждены отправиться в путешествие.

Детская книга глазами иллюстраторки

— Ирина, ваши рисунки к сказке «Общество потерянных перчаток» сыграли важную роль в ее воплощении, и даже придали какое-то волшебство. Как долго вы работали над идеей иллюстрации?

— С начала войны я очень много рисовала на военную тематику. Это были плакаты, картинки о нашей жизни в подвале, иллюстрации к книгам о войне. Когда мне написала Оксана и показала текст сказки, я попала в довоенную жизнь, в волшебный мир предновогодней Праги, в детские сны и светлые фантазии. Стало так тепло, будто я наконец отогрелась у огня. Так бывает не всегда. Иногда читаешь предложенный текст и воображение молчит как партизан. Ни картинок, ни колокольчиков. Я сделала эскизы, мы их утвердили, и я заработала. В книге описаны приключения потерянной перчатки. Перчатка ищет свою маленькую хозяйку в огромном городе и помогает ей ворон и Общество потерянных перчаток. Маленькая девочка в розовой шапке с помпоном очень расстроена этой потерей. Я нарисовала девочку, используя фотографии пятилетней дочери подруги. Она стала прообразом этого персонажа. Я всегда стараюсь найти образы персонажей среди своих. Работа над книгой длилась три месяца. Сначала я рисовала эскизы иллюстраций на бумаге, затем фотографировала на планшет и рисовала готовые иллюстрации. Этот стиль называется «цифровая акварель» – имитация акварельной техники.

— Рисунки получились очень теплыми, так было задумано?

— Мне хотелось насытить рисунки теплом и радостью. Много огоньков, гирлянд, светящихся окон. Хотелось передать читателям чувство тепла, домашнего уюта и праздника. Это то, чего нам всем сейчас не хватает.

Мы создаем волшебный мир для детей

— Вы давно работаете с книгами? Что вас в книгах привлекает?

— Карьеру художника я начинала в студии анимации мультипликатором. Проработала там десять лет. Параллельно сотрудничала с украинскими издательствами: «Виват», «Время мастеров», «Утро». Сейчас я занимаюсь исключительно иллюстрированием книг. Я люблю придумывать развивающие книги для детей, рисунки, которые ребенок может дорисовать сам, рисованные игры. Много лет рисовала на бумаге. Но при появлении планшета большую часть иллюстраций делаю в цифре. Можно рисовать где угодно, даже в поездке. Мне приходилось рисовать в поезде, в самолете, в аэропорту, ожидая, когда его разминируют, в подвале со своими кошками и собаками. Это образ жизни и рабочий фанатизм. Мой любимый иллюстратор Херлуф Бидструп – любовь с детства. А из писателей я бы назвала Астрид Линдгрен, Льюиса Кэрролла, Туве Янсон и Джеральда Даррелла. Это тоже любовь с детства.

— Не могу не спросить, иллюстраторы как-то защищают свои права, но трудно ли это делать?

— Иногда нахожу свои картинки в сети без ссылки на авторство. И не только я. Прошу убрать. Иногда убирают. Вообще это больная тема для художников. Сейчас при использовании рисунков без согласия автора можно обратиться к юристам, специализирующимся на авторском праве, получить консультацию и даже подать в суд на нарушителей. Хотелось бы, чтобы труд иллюстраторов ценили, как любой другой. Мы ведь помогаем создавать волшебные миры для детей. Мы рисуем не просто картинки, а помогаем им взрослеть и развиваться. Это очень важно — вырастить зрелого доброго и отважного человека.

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