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В Черноморске в квартире загорелся холодильник и наделал бед

В Черноморске в квартире загорелся холодильник и наделал бед

Сама квартира, в которой произошло возгорание холодильного прибора, пострадала не сильно. А вот ее хозяйка оказалась в больнице.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Спасатели сообщают, что днем 22 апреля  к ним поступило сообщение о пожаре в городе Черноморск, на улице Александрийская.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что произошло возгорание холодильника в квартире на 2-м этаже 9-этажного жилого дома.

Пожер потушили буквально за 20 минут. Площадь возгорания составила 1 м2, по сути, из имущества пострадал только сам холодильник.

Но от пожара пострадала и хозяйка квартиры, женщина 1973 года рождения, которую пришлось госпитализировать в медицинское учреждение. 

Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекались довольно крупные силы — 3 единицы пожарной техники и 12 спасателей.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о пожаре в одесской квартире, причиной которого стала неисправная стиральная машина.

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Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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