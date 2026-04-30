Форум как попытка собрать разрозненную систему

Организаторами мероприятия выступили общественная организация «Защита государства», ГО «Свободные и верные» и Агентство регионального развития Одесской области. И уже сам состав организаторов показывает: речь идет не об одной сфере, а о попытке свести в одну систему разные уровни — от громад до государства.

Именно общественная организация «Защита государства» стала инициатором этого разговора.

Глава Одесского отделения организации Алексей Земляной:

«Мы сегодня не просто собрались поговорить. Мы сегодня должны начать процесс объединения. Потому что оборона страны — это не только про армию. Мы все должны осознать: если каждый останется в своей нише — государство не выдержит. Нужна система. А системы сегодня нет».

Война как новая нормальность

Земляной неоднократно возвращался к ключевой мысли, которая звучала почти как предупреждение:

«Наш враг никуда не денется. Это не вопрос месяцев или года. Это вопрос лет. И мы должны научиться жить в этой реальности». Это означает изменение подхода ко всему: образованию, подготовке, работе громад, взаимодействию государства и общества.

Именно поэтому основной целью форума стало создание региональной платформы национального сопротивления.

Не плакаты, а реальные навыки: как меняется школа

Одним из центральных блоков стало образование — и здесь прозвучал, возможно, самый откровенный разговор.

«Это больше не может быть обучение на плакатах или указаниях. Дети должны почувствовать, что это за предмет», — говорит эксперт в сфере образования, директор ГО «ДЕТИ.UA» Елена Буйневич.

Современный курс «Защита Украины» уже включает домедицинскую помощь, основы работы с дронами, военные технологии, информационную борьбу. Но за новой программой стоят старые проблемы.

«Вопрос, кто будет преподавать, остается открытым. Мы очень ждем, что наши военные вернутся и захотят работать в образовании», — признает она.

Сейчас же в школах часто преподают либо бывшие «военруки», либо учителя физкультуры без достаточной подготовки.

Еще одна проблема — сама система обучения. Модульный подход, когда курс проходят «рывками», не дает результата.

«Без регулярного повторения знания просто исчезают», — подчеркивает Буйневич.

И даже если есть оборудованные центры — их в Одессе сейчас восемь, — возникает другой вопрос: безопасность. Перевозка детей между школами во время тревог и обстрелов — риск, который нельзя игнорировать.

Политика: самое слабое звено системы

Именно политический и управленческий уровень стал, по сути, самой острой частью дискуссии. Аналитика, представленная на форуме, показала, что громады сегодня не готовы. И это не эмоциональная оценка, а практический вывод. Большинство территориальных громад не имеет специалистов, не имеет ресурсов, не имеет системной политики. И особенно это касается ветеранов.

«Сегодня ветеранская политика — это набор инициатив. Где-то работает общественная организация, где-то волонтеры, где-то сами ветераны. Но это не система», — об этом свидетельствуют исследования, проведенные Агентством регионального развития.

«Когда начнется массовое возвращение ветеранов, мы просто не выдержим. Потому что система не готова их принять, — рассказал его представитель Валерий Митишов. — И это не проблема отдельного города или области. Это проблема государственного уровня. Но решать ее придется на уровне громад. Сегодня многие думают, что это их не коснется. Но война уже коснулась всех. И вопрос только в том, готовы ли мы это принять».

Исследования показали, что в школах учителя получают настолько маленькие зарплаты, что не каждый ветеран на это пойдет. Потому что ему нужно кормить семью. И мы должны это понимать.

«ТЕНЬ» и война без прикрас

На этом фоне выставка, которую представила ветеранская организация ГО «ТЕНЬ», выглядела как прямое напоминание о реальности. Фрагменты боеприпасов, мины, элементы оружия — все это было не «экспонатами», а доказательствами того, что война рядом.

Максим Живанов, руководитель подразделения общественной организации «ТЕНЬ», говорит о подготовке максимально приземленно — без сложных концепций, но с акцентом на то, что реально работает. По его словам, начинать нужно не с больших программ, а с базовых навыков, которые могут спасти жизнь уже сегодня.

«Мы много говорим о тактической медицине, но давайте начнем хотя бы с домедицинской помощи. Самое первое — это остановка кровотечения. Потому что больше всего потерь именно из-за этого», — объясняет он.

И добавляет: чтобы обучить этому детей или взрослых, не нужны чрезвычайные ресурсы — нужны люди, которые умеют и готовы показать.

«У нас есть ветераны, у нас есть люди с боевым опытом. Они могут рассказывать не то, что написано в учебниках, а то, что работает на самом деле», — говорит Живанов.

Одновременно он обращает внимание еще на одну проблему — постоянное отсутствие системности: о необходимости обучения говорят уже не первый год, но внедрение идет медленно.

«Мы третий год говорим о том, что такие занятия должны быть в школах. Но постоянно что-то мешает: то нет специалистов, то времени, то оборудования», — отмечает он.

Отдельно Живанов подчеркивает важность информационной безопасности, ведь современная война ведется не только на поле боя.

«Сегодня человек должен уметь не только наложить турникет, но и понимать, что происходит вокруг него. Информации очень много, и далеко не вся она правдива. И это тоже часть подготовки», — говорит он.

И в итоге возвращается к главному: без работы с молодежью эти знания просто не будут иметь продолжения.

«Если мы сейчас не будем вкладываться в молодежь, то через несколько лет просто потеряем этот ресурс. А это вопрос уже не образования — это вопрос безопасности», — подытоживает он.

Тактическая медицина: грань между жизнью и смертью

О тактической медицине на форуме говорили не как об отдельной дисциплине, а как о базовом навыке выживания, без которого сегодня невозможно представить ни фронт, ни тыл. Военнослужащий ВСУ, гражданин Польши и специалист по тактической медицине Томаш Кжинувек объясняет это через собственный опыт: знания здесь не являются дополнительной опцией — это условие, от которого зависит жизнь.

«Если ты не знаешь, что такое турникет и как им пользоваться, ты не выживешь. И не сможешь помочь другому», — говорит он.

По его словам, тактическая медицина — это сочетание двух составляющих: тактики, которая позволяет человеку действовать и оставаться живым в условиях опасности, и медицины, которая дает шанс спасти жизнь после ранения. И именно эта связка сегодня должна стать базовой для каждого, независимо от того, имеет ли он отношение к армии.

«Прилеты происходят не только на фронте. Это города, это гражданские. И если рядом нет врача, то первые минуты решают все. Если у тебя есть турникет и ты знаешь, как его наложить, — ты можешь остановить кровотечение и выиграть время», — объясняет он.

Кжинувек обращает внимание еще на одну важную деталь: многие люди погибают не от самого ранения, а от того, что помощь не была оказана сразу — из-за отсутствия знаний, страха или растерянности. Именно поэтому, подчеркивает он, базовые навыки должны быть у каждого — как когда-то элементарные правила безопасности.

И в этом смысле Украина уже имеет опыт, который сегодня привлекает внимание других стран.

«Наши западные коллеги все чаще обращаются, спрашивают, хотят учиться. Потому что тот опыт, который мы получили, формируется ежедневно и в реальных условиях», — говорит он.

И добавляет, что тактическая медицина перестает быть узкой военной темой: она становится частью культуры безопасности, которую придется выстраивать всему обществу.

Ветераны: не обуза, а основа системы

О еще одном важном звене этой системы — превращении боевого опыта в знания — говорила секретарь ГО «Сообщество мастеров-инструкторов» Наталья Билоножко.

Она подчеркивает: сегодня уже недостаточно просто вернуть ветерана к гражданской жизни — нужно дать ему инструменты, чтобы он мог передать свой опыт другим.

«Идея в том, чтобы боевой опыт не оставался личной историей, а становился знанием, которое можно использовать в громадах», — объясняет она.

Именно с этой целью создаются специальные курсы для ветеранов — так называемые программы подготовки инструкторов, где их обучают не только содержанию, но и тому, как правильно работать с аудиторией, как доносить информацию, как выстраивать учебный процесс.

«Мы понимаем, что за две недели невозможно сделать профессионального преподавателя. Но можно дать базу: как структурировать знания, как объяснять, как работать с людьми», — говорит Наталья.

По ее словам, сами ветераны чувствуют этот запрос: многие хотят учиться дальше, совершенствоваться, быть полезными и после возвращения с фронта. Именно поэтому программы планируют расширять — добавлять курсы лидерства, коммуникации, обратной связи, оценивания, то есть всего того, что позволяет превратить опыт в систему.

Важно и то, что эти подходы не придуманы с нуля: часть из них удалось адаптировать из международного опыта, который украинские специалисты изучали за рубежом.

«Мы увидели, что эти модели работают, и поняли, что их можно перенести в украинские реалии», — объясняет она.

Но главное, подчеркивает Наталья, — это не сами курсы, а логика, которая за ними стоит: ветеран должен быть не просто получателем помощи, а активным участником процесса, человеком, который формирует новую культуру безопасности и передает ее дальше. И именно такая роль, по ее словам, может стать ключом к его полноценной интеграции в жизнь громады.

*****

Подводя итоги форума, Алексей Земляной фактически сформулировал главное, что осталось после всех выступлений и дискуссий. По его словам, национальное сопротивление не может оставаться темой отдельных инициатив или только ответственностью военных — это должно стать общим делом всего общества.

На форуме было анонсировано создание Региональной платформы национального сопротивления и центров подготовки населения на базе отделений ГО «Защита государства» и ее партнеров как пространства для координации и взаимодействия.

Форум в Одессе показал простую вещь: сильный тыл — это не слова. Это система, которой пока нет. И которую придется строить — быстро, жестко и вместе.