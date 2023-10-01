Школа на военном положении: нехватка учителей и безопасное образовательное пространство

В начале октября в Украине отмечают сразу два «педагогических» праздника: сегодня, 1 октября – День работников образования, а завтра, 2 октября – Всемирный день социального педагога.

Учиться наши дети не прекращают даже во время войны. И в этом – большая заслуга их педагогов. Вместе с тем, в сфере школьного образования немало проблем. Кто будет учить наших детей, и почему необходимы в школах социальные педагоги, узнавала «Одесская жизнь».

О дефиците кадров и престиже профессии

В учебных заведениях, где есть возможность оборудовать временные укрытия, дети могут учиться очно. Для тех, кто выбрал обучение онлайн, уроки проводят дистанционно. Вот только учителей в одесских школах не хватает. Притом, практически, по всем предметам.

Дефицит педагогических кадров начался еще до войны. С каждым годом он увеличивался. И сейчас на сайтах трудоустройства вакансий для преподавателей самых разных дисциплин предостаточно. Правда, зарплату педагогам в муниципальных учебных заведениях предлагают от 6 500 гривен. Потому выпускники Южноукраинского национального педагогического университета им. К.Д. Ушинского и Одесского национального университета имени И.И. Мечникова массово отказываются идти работать в школы. Профессия педагога сегодня престижной не считается. Не секрет, что профильные вузы большинство студентов заканчивают лишь ради диплома о высшем образовании.

– Мы сегодня находимся на пороге значительного дефицита кадров. Особенно профильных предметов, – не скрывает директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. – У нас вакансии преподавателей почти по всем предметам. В Одессе два высших учебных заведения, готовящих профильных преподавателей, а учителей нет. Когда пять лет назад говорили об одном абитуриенте на факультете физики, понимали, что стремительно приближаемся к катастрофе. И все последние годы этому способствуют. Это, в первую очередь, эмоциональное напряжение во время ковида, во время войны. Когда у нас не было света, учителя вынуждены были выходить на уроки из кафе и паркингов. И это в поисках педагогов сегодня нам отнюдь не помогает. Кто-то уехал за границу, кто-то сменил место работы. Все более растет альтернативное трудоустройство учителей.

Сегодня в одесских школах не хватает учителей начальной школы, информатики, физкультуры, математики, физики, химии, биологии, трудового обучения, музыки, изобразительного искусства. Есть дефицит учителей иностранного языка.

– Будем откровенны, люди, владеющие иностранными языками, неплохо трудоустраиваются за рубежом, – не скрывает Буйневич. – Поэтому вакансий много. А будет еще больше.

Сегодня проблема нехватки педагогических кадров должна решаться на государственном уровне, убеждены в департаменте. Возможно, даже нужно ввести для выпускников обязательную отработку в государственных школах и детских садах.

Властям необходимо обратить внимание на учителей, подчеркивает Елена Валерьевна. Тем более – когда требуют качество знаний. Должны быть созданы условия для того, чтобы профессия педагога стала конкурентоспособной, чтобы директора школ могли выбирать преподавателей из нескольких претендентов.

– А у нас сегодня конкурс директоров школ, нередко, проходит с одним кандидатом, – делится директор департамента. – А если претендентов двое, все в восторге – наконец-то увидим хоть какую-то конкуренцию.

Вместе с тем, в новом учебном году педагоги повышения заработных плат так и не дождались. В этом году на зарплаты учителей в государственный бюджет заложена сумма на 20,5 млрд меньше, чем в прошлом…

О психологическом здоровье и психологической службе

Безопасное образовательное пространство

Не хватает в одесских школах не только преподавателей учебных дисциплин, но и ассистентов учителей в инклюзивных классах, психологов, социальных педагогов. И это не удивительно. Зарплаты у таких педагогов, ну, очень маленькие. Вместе с тем, во время войны эти специалисты в школах необходимы.

Анастасия Стекольникова работает в лицее №7 психологом и социальным педагогом. По сути – это единая психологическая служба. К тому же, социальный педагог, если ученику требуется помощь, которую не могут предоставить в лицее, связывает ребенка, его семью с необходимыми социальными службами.

В первую очередь, социальный психолог должен уделять внимание ученикам льготных категорий: детям участников боевых действий, внутренне перемещенных лиц, с инвалидностью, лишенным родительской опеки, сиротам. Но, конечно, Анастасия работает со всеми, консультирует педагогов и родителей.

– Очень актуальна тема «Создание безопасного образовательного пространства». Каждый ребенок в учебном заведении должен чувствовать себя комфортно. И дети могут прийти к социальному педагогу со своими проблемами: это могут быть трудности в учебе, общении. Очень часто возникают конфликтные ситуации у подростков пятых-шестых классов, – отмечает педагог. – Они еще не нашли свое место в классе, и каждый борется за свой статус. Как к ним относятся одноклассники для детей очень важно.

Было несколько запросов, касающихся отношений родителей и детей. К сожалению, ребенок не всегда может прийти к своим маме и папе и рассказать о том, что у него на душе.

Справиться со страхом

Подростки, убеждена Анастасия, требуют большого внимания. Они не могут справиться со шквалом гормонов, и на этом фоне часто происходят эмоциональные всплески. К тому же, сейчас тревожность повышают бессонные ночи во время ракетных атак рашистов. А когда люди утомлены, степень агрессивности растет. И во время войны к социальному педагогу дети приходят с проблемами высокого уровня тревожности, страха, паники. Приходила девочка, чей отец погиб на фронте…

– Мы привыкаем к хроническим стрессовым ситуациям. Со своими страхами, тревогами, паниками как-то справляемся. Но не у всех детей выработаны адаптивные механизмы. И с ними надо работать, – рассказывает Анастасия. – Хотя большинство наших учеников, когда во время воздушной тревоги мы спускаемся в укрытие, занимаются своими делами. Мы стараемся детей чем-то занять, если возможно – они продолжают учиться.

Администрация школы делает все, чтобы детям там было максимально комфортно. Я хожу, наблюдаю – необходимо ли мое вмешательство. И, в принципе, случаев, когда надо было подойти к ребенку поговорить, было не так уж много. Могу пригласить ребенка обратиться ко мне, когда он захочет.

Могу научить его правильно реагировать на ситуацию. Для ребенка это очень важно. Ведь чем адекватнее мы реагируем на ситуацию, тем это полезней для нашего здоровья.

Арсенал от стресса

В этом году востребованными темами на консультациях Анастасии стали «Работа со стрессом» и «Понижение уровня тревоги». К тому же, стартовал проект «Как ты?», инициированный Еленой Зеленской.

– Там есть азбука самопомощи, и мы начинаем учить детей техникам снижения уровня тревоги, стресса. Думаю, что это полезно, – считает педагог. – Я планирую по одной технике давать детям – чтобы у них был арсенал.

К тому же, психологическая служба принимает участие в общегородском проекте «Сильные вместе».

– Мы организовываем тренинги для всех участников образовательного процесса – учителей, подростков, родителей. Рассказываем им о внутренних и внешних ресурсах, учим справляться со стрессом, регулировать свое эмоциональное состояние. Эти техники требуют большого количества энергии – работать над собой тяжело, – не скрывает Анастасия. – Поэтому мы никого не заставляем. Ребенок должен прийти, когда он готов. Если я проявлю инициативу, то рискую попасть в его жизнь, когда он к этому не готов.

Консультации личные и онлайн

Раньше, вспоминает Анастасия, дети приходили в ее кабинет очень часто. Сейчас те, кто учатся на дистанционке, индивидуально обращаются меньше. Но когда им очень тяжело, когда не могут справиться с собой, в лицей все же приходят. Ведь личный контакт крайне важен. Хотя сейчас, по словам педагога, она и ее коллеги вышли на высокий уровень организации дистанционной работы. Но, безусловно, и детям, и педагогам необходимо непосредственное общение.

– Возможно, пафосно звучит, но я люблю свою работу, – делится Анастасия. – Знаю, что нашим ученикам я нужна. Очень важно сегодня сохранить психологическое здоровье детей. И я рада, что все, кто работает с детьми, это понимают.

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Фото pc.org.ua